Công an khám xét chỗ ở, phát hiện ma túy giấu trong vườn nhà

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong vườn nhà 2 đối tượng ở xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang cất giấu một lượng ma túy.

2 đối tượng Trương Thị Thúy Vân và Trần Quốc Phùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, Đội Quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ - Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) vừa tổ chức khám xét chỗ ở của 2 bị can: Trần Quốc Phùng (SN 1987) và vợ là Trương Thị Thúy Vân (SN 1985) trú thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, thu giữ 90,3609 gam ma tuý.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ma túy cất giấu tại chỗ ở của 2 đối tượng.

Trước đó, ngày 11/1/2023, Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố đối với Trần Quốc Phùng (SN 1987), Trương Thị Thúy Vân (SN 1985) cùng trú tại xã Tân Lâm Hương về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ tang vật gồm: 17,4688g ma túy tổng hợp MDMA và 5,4841g ma túy tổng hợp dạng đá.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trương Thị Thúy Vân và Trần Quốc Phùng là những đối tượng hoạt động phạm tội chuyên nghiệp, có thủ đoạn cất giấu ma tuý tinh vi. Trong quá trình hỏi cung, hai đối tượng luôn giữ thái độ ngoan cố, không chịu khai báo.

Chó nghiệp vụ được huy động để phát hiện ma túy cất giấu tại nhà của 2 đối tượng.

Bằng sự mưu trí và thái độ kiên quyết đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm, các điều tra viên Công an huyện Thạch Hà đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác định được Trương Thị Thúy Vân và Trần Quốc Phùng cất giấu nhiều ma tuý tại nhà riêng.

Ngày 22/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra lệnh khám xét chỗ ở của Trương Thị Thúy Vân và Trần Quốc Phùng tại thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương và được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, đồng thời đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh sử dụng chó nghiệp vụ, nhiều phương tiện, máy móc thiết bị để tiến hành tìm kiếm ma tuý cất giấu trong vườn, nhà của đối tượng.

Tang vật thu giữ qua khám xét.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tại vị trí dưới khu vực bếp gas, chân tường, dưới gốc cây mít trong vườn nhà 2 đối tượng đang cất giấu 90,3609 gam ma túy, gồm: 47,3703 gam ma tuý đá và 42,9906 gam ma tuý MDMA.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nga Nguyễn