Công an Nghi Xuân giúp người dân tháo gỡ những “nút thắt” về luật pháp

Tại diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" được tổ chức sáng nay (9/7) ở xã Xuân Phổ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện lắng nghe, tiếp thu và giải đáp những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại hội trường UBND xã Xuân Phổ để được trao đổi tâm tư nguyện vọng, đối thoại trực tiếp với lực lượng Công an huyện Nghi Xuân.

Tại diễn đàn, người dân đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình ANTT trên địa bàn huyện Nghi Xuân, xã Xuân Phổ 6 tháng đầu năm 2020. Tại địa bàn Xuân Phổ, 6 tháng đầu năm xảy ra 14 vụ việc. Công an xã đã bắt giữ, xử lý 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ đánh bạc, 1 vụ sử dụng kích điện đánh bắt hải sản.

Ông Lê Minh Khôi (thôn Kiều Vân): Từ khi có lực lượng công an chính quy về xã, các tệ nạn như rượu chè, cờ bạc trên địa bàn giảm hẳn.

Phát biểu tại diễn đàn, người dân xã Xuân Phổ bày tỏ những băn khoăn về tình trạng học sinh THCS, THPT chưa đủ tuổi vẫn đến trường bằng xe máy, xe máy điện tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành với lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự; chế độ phụ cấp của lực lương công an viên thôn xóm còn thấp...

Ông Trần Thanh Tâm (thôn Hợp Thuận): Hiện tại, trên địa bàn còn tình trạng ngày tháng năm sinh, địa chỉ trên các loại giấy tờ như hộ khẩu, CMND... không khớp nhau, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi kê khai làm hộ khẩu điện tử.

Dân chủ và khách quan, nhiều ý kiến đã được Nhân dân đóng góp một cách thẳng thắn, trung thực. Đặc biệt, tại diễn đàn, người dân chủ động đề nghị lực lượng công an có biện pháp đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các loại tội phạm ma túy, cướp giật...

Những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân đã được chính quyền, lực lượng công an lắng nghe, ghi nhận và đối thoại, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân Đặng Quyết Thắng: Ngay từ đầu năm học, lực lượng CSGT đã phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông cho học sinh. Nhưng khó ở chỗ, vẫn còn một số phụ huynh có điều kiện kinh tế "chiều" con, cho các cháu sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi.

Thiếu tá Hồ Công Đạt - Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân tiếp thu, trả lời một số ý kiến của người dân thuộc thẩm quyền.

Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân” đã góp phần nâng cao tinh thần, ý thức và trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Đồng thời, thông qua diễn đàn giúp chính quyền và Nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn cũng như những khó khăn, nguy hiểm của lực lượng công an trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Từ đó động viên Nhân dân cùng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh hơn.

Hoài Nam