Công an TP Hà Tĩnh bắt, vận động thành công 2 đối tượng truy nã

Công an TP Hà Tĩnh phối hợp Phòng PC10 - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt, vận động thành công 2 đối tượng truy nã về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Loan bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ các mối quan hệ của đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 8h40’ ngày 31/1/2020, lực lượng trinh sát Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Thị Loan (SN 1985, còn gọi là Loan Bé), trú tại tổ dân phố 1, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

Trần Thị Loan là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01 ngày 09/01/2020 của Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án - Công an tỉnh Hà Tĩnh về tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Sau khi có quyết định thi hành án, đối tượng Loan đã ra TP Vinh (Nghệ An) để lẩn trốn. Các trinh sát viên của Công an TP Hà Tĩnh đã tìm ra tung tích và bắt đối tượng Loan về chấp hành án.

Đối tượng Sơn sau khi được các chiến sỹ công an vận động đã tự ra đầu thú.

Cùng thời điểm, tổ công tác Công an TP Hà Tĩnh cũng đã tiếp cận gia đình và vận động thành công đối tượng Dương Danh Sơn (SN 1994), trú tại tổ dân phố 8, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh theo Quyết định truy nã số 01 ngày 06/01/2020 của Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau khi được vận động, đối tượng Dương Danh Sơn đã hợp tác tự thú để chịu hình phạt theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ và vận động các đối tượng truy nã đã thể hiện tinh thần đấu tranh của các chiến sỹ Công an TP Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu năm mới. Thời gian tới, Công an TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát, tuần tra và trinh sát đảm bảo ANTT trên địa bàn.

P.V