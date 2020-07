Công an TP Hà Tĩnh khởi tố 27 vụ, bắt 28 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Từ đầu năm đến nay, Công an TP Hà Tĩnh khởi tố 27 vụ, bắt 28 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; lập hồ sơ xử lý hành chính 75 vụ/83 đối tượng về hành vi sử dụng ma túy.

Đối tượng Nguyễn Bá Cảnh Dương (ảnh nhỏ) tại cơ quan điều tra và hình minh họa.

Chỉ tính riêng trong tháng cao điểm phòng chống ma túy (từ 1/6 - 30/6), Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố 6 vụ/6 bị can; xử lý hành chính 31 vụ/45 đối tượng. Trong khi đó, những con số này ở thời điểm cùng kỳ năm 2019 lần lượt là 5 vụ/5 bị can; xử lý hành chính 15 vụ/25 đối tượng.

Nhiều vụ việc ma túy đã được Công an TP Hà Tĩnh khám phá kịp thời, tạo sự yên tâm cho người dân. Điển hình như: Khoảng 21h20" ngày 19/6/2020, tại đầu khu vực ngõ 1, đường Mai Thúc Loan (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Bá Cảnh Dương (SN 1980, trú tổ 89, phường Tân Giang) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 2 gói giấy thiếc màu trắng vàng, có khối lượng 0,2414 gam heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Dương, thu giữ thêm 1 gói nilon đựng chất tinh thể màu trắng và 1 gói nilon 1 viên nén màu hồng, qua giám định là 0,256gam Methamphetamine.

Đáng nói, Dương đã có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản, thường xuyên sử dụng ma túy...

Đối tượng Lê Hữu Long (SN 1987, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy . Đây cũng là đối tượng từng có tiền án về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy. (Trong ảnh: Lê Hữu Long tại cơ quan điều tra ngày 23/6/2020)

Trên địa bàn TP Hà Tĩnh hiện có 161 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 72 đối tượng nghi nghiện. Trong đó, một số đối tượng nghi nhiễm HIV, phần lớn không có nghề nghiệp ổn định.

Tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi với nhiều phương thức, thủ đoạn khó phát hiện. Đối tượng liên tục thay đổi khung giờ giao nhận hàng; lựa chọn dịch vụ chuyển tiền điện tử để thanh toán hòng qua mặt lực lượng chức năng.

11 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn bị Công an TP Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang vào rạng sáng 19/3/2020

Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; đồng thời tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Để từ đó đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các đối tượng nghi vấn mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào trung tâm cai nghiện.

Cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy tuyên truyền, trao đổi với học sinh Trường THCS Quang Trung về các tác hại của ma túy (ảnh chụp ngày 30/6/2020).

Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với mọi địa bàn, lứa tuổi. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác đấu tranh phòng chống ma túy, hỗ trợ giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Các nội dung phòng chống ma túy được tuyên truyền cụ thể ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên các trường học, trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

“Đáng nói, các vụ việc về ma túy được phát hiện, đấu tranh làm rõ, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng sớm hoàn tất hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật (6 tháng đầu năm 2020, TAND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức xét xử 15 vụ/15 bị cáo về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cao hơn cùng kỳ năm 2019 là 6 vụ, 10 bị cáo) để tạo hiệu ứng tuyên truyền giáo dục về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn...”, Thiếu tá Nguyễn Văn Danh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Tĩnh cho biết:

Dương Vinh