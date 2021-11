Cựu Phó Tổng cục Tình báo bị phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”

Sau 1 ngày xét xử, sáng 6/11, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án phạt bị cáo cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ.”

Thẩm phán, Chủ tọa Phiên tòa Nguyễn Xuân Văn tuyên án các bị cáo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sau 1 ngày xét xử, sáng 6/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 3 bị cáo trong vụ án cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V, Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ.

Tại phiên tuyên án, bị cáo Nguyễn Duy Linh xin phép vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu và được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Tòa đã tuyên phạt các bị cáo: Phan Văn Anh Vũ (sinh năm 1975, cựu sỹ quan Công an, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) 7 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364, khoản 4-Bộ luật Hình sự năm 2015, tổng hợp với hình phạt 30 năm tù theo Quyết định của bản án hình sự phúc thẩm số 158/20202/HS-PT ngày 12/5/2020 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 30 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 4/1/2018.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1971, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 4-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Hồ Hữu Hòa (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị tuyên phạt 2 năm 7 tháng 25 ngày tù về tội “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365, khoản 4-Bộ luật Hình sự năm 2015, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/3/2019, Tòa ghi nhận bị cáo Hồ Hữu Hòa đã chấp hành xong hình phạt tù và quyết định trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Hòa nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về một tội phạm khác.

Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Nguyễn Duy Linh phải nộp lại số tiền nhận hối lộ 5 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước. Tòa ghi nhận bị cáo Nguyễn Duy Linh đã nộp số tiền 5 tỷ đồng này theo Biên lai thu tiền số 0063371 ngày 5/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Bản án sơ thẩm nêu rõ, giữa năm 2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) điều tra về những sai phạm trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất thuộc công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương. Do lo sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ và tìm hiểu thông tin.

Bị cáo Hòa đóng vai trò trung gian nhận túi quà 5 tỷ đồng từ Vũ để chuyển cho Linh. Bị cáo Linh biết rõ Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình bị cơ quan chức năng xem xét xử lý, biết rõ mục đích của Vũ muốn nhờ giúp đỡ nhưng vẫn nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ. Khi biết Phan Văn Anh Vũ sắp bị khởi tố bị can, Linh đã báo tin cho Vũ bỏ trốn.

Quá trình điều tra, bị cáo Hồ Hữu Hòa thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng truy tố; hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa, cả hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh đều đã khai nhận hành vi đưa và nhận hối lộ 5 tỷ đồng.

Đồng thời, bị cáo Linh xin cùng gia đình nộp lại số tiền 5 tỷ đồng đã nhận hối lộ. Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự thành khẩn, tự giác nộp lại khoản tiền bất hợp pháp và cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, nhận các mức án ở dưới khung hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phần xét hỏi bị cáo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Từ những diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, cần phải xử phạt nghiêm khắc để cảnh cáo, răn đe, nhất là đối với tội phạm tham nhũng. Việc xử lý nghiêm những hành vi này cũng nhằm mục đích chấn chỉnh cách hành xử của cán bộ, công chức, đảng viên, tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Vũ đã đưa số tiền hối lộ rất lớn, bản thân bị cáo cũng đã có 4 tiền án. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Vũ cũng đã tự nguyện khai nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ ai phạm.

Tòa xét bị cáo cũng đã có nhiều thành tích trong công tác trước đó nên cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Vũ.

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Linh, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo là cán bộ cao cấp của ngành công an, là người hiểu rõ và nắm vững các quy định pháp luật, nhưng bị cáo đã nhận số tiền hối lộ rất lớn. Tại phiên tòa, bị cáo Linh đã nhận thức ra sai phạm, ăn năn hối cải, khai nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử đã xem xét bị cáo nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, sức khỏe yếu, gia đình có truyền thống cống hiến cho đất nước, bản thân bị cáo cũng có nhiều thành tích công tác… nên quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Linh.

Bị cáo Hồ Hữu Hòa bị Hội đồng xét xử xác định là đã dẫn dắt, tham mưu, môi giới cho Vũ đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho Linh. Xét bị cáo Hòa luôn có thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ án, bị cáo phạm tội vì nể nang các mối quan hệ quen biết... do vậy Hội đồng xét xử cũng cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hòa.

Bản án sơ thẩm kết luận, hành vi phạm tội của các bị cáo đều thuộc khung hình phạt có mức án cao, nhưng tại phiên tòa, các bị cáo đã ăn năn hối cải, nhận ra sai phạm của mình, riêng bị cáo Linh đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.

Hội đồng xét xử xác định đây là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, nên đã quyết định cho các bị cáo được hưởng các mức án dưới mức khởi điểm của khung hình phạt, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, tạo điều kiện cho các bị cáo được cải tạo, sớm trở về tái hòa nhập xã hội./.

Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)