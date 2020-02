Đang mang tiền án, tiền sự do đánh bạc lại tiếp tục... “giật” liêng!

Sáng nay (28/2), TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử Phan Đắc Thiều (SN 1972) trú tại tổ dân phố Thượng Liên và Hà Văn Hùng (SN 1971) trú tại tổ dân phố Trung Thành (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội “Đánh bạc”.

Các đối tượng tại phiên xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 13/9/2019, tại nhà Phan Viết Anh thuộc tổ dân phố Thượng Liên, thị trấn Đồng Lộc, Phan Đắc Thiều và Hà Văn Hùng cùng Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Bá Hậu, Nguyễn Hữu Toàn, Phan Đắc Thọ, Phan Mỹ, Lê Bá Sơn, Trần Thế Anh và Nguyễn Văn Phương (cùng trú trên địa bàn) tổ chức đánh bạc theo hình thức đánh bài liêng.

Đến khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang say sưa sát phạt thì lực lượng Công an huyện Can Lộc phát hiện bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 4.263.000 đồng và một số tang vật liên quan.

Mặc dù số tiền thu giữ tại chiếu bạc khi bắt quả tang là 4.263.000 đồng, nhưng quá trình điều tra Công an huyên Can Lộc đã chứng minh số tiền Phan Đắc Thiều, Hà Văn Hùng và những người liên quan sử dụng vào việc đánh bạc là 4.410.000 đồng.

Trong vụ án này, Công an huyện Can Lộc xác định Phan Đắc Thiều có 1 tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích, Hà Văn Hùng có một tiền sự về hành vi đánh bạc nay lại thực hiện hành vi đánh bạc.

Các đối tượng Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Hữu Toàn, Phan Đắc Thọ Nguyễn Bá Hậu, Phan Mỹ, Lê Bá Sơn, Trần Thế Anh, Nguyễn Văn Phương đã bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Phan Đắc Thiều 7 tháng tù giam và Hà Văn Hùng 6 tháng tù giam về tội danh trên.

Văn Chung