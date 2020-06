Đánh mạnh vào tội phạm ma túy trên địa bàn Hương Khê

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đánh mạnh vào tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Công an Hương Khê áp giải đối tượng Thái Văn Nam về nơi tạm giam (tháng 2/2020).

Trung tá Nguyễn Kim Khoa – Đội Trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an Hương Khê) cho biết: “Cũng giống như ở các địa bàn khác, những năm gần đây, độ tuổi sử dụng ma túy và các chất gây nghiện ở Hương Khê đang có xu hướng trẻ hóa (nhất là từ 18- 30 tuổi).

Tình hình này dẫn tới tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn luôn diễn biến phức tạp, khó lường; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt và liên tục thay đổi. Một số đối tượng nghiện không có công ăn việc làm, ăn chơi lêu lổng, thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để thực hiện các hành vi trộm cắp … gây phức tạp đến tình hình an ninh trật tự”.

Đối tượng Phan Sỹ Hùng bị bắt quả tang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (tháng 5/2020)

Trước tình hình này, Công an huyện Hương Khê đã tập trung lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát và mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy.

Điển hình là các vụ phát hiện, bắt quả tang: Thái Văn Nam (SN 1989) trú tại xóm 5, xã Hương Giang (Hương Khê) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (heroin); Phan Sỹ Hùng (SN 1998) trú tại tổ dân phố 15 (thị trấn Hương Khê) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (ma túy dạng đá); Triệu tập 2 đối tượng V.Q.M (SN 1978), trú tại tổ dân phố 13 và N.A.S (SN 1993), trú tại tổ dân phố 7 (thị trấn Hương Khê) để làm rõ về hành vi tụ tập nhiều người sử dụng ma túy ở trên địa bàn…

Đặc biệt, hưởng ứng tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy (tháng 6/2020), Công an Hương Khê đã phối hợp với các lực lượng: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Công an TX Kỳ Anh, Cục Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Lê Văn Định (SN 1988, trú tại thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê) khi y đang chuẩn bị vận chuyển 2 kg ma túy đá vào Bình Dương. Định khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông tên Thu ở Hà Tĩnh đi vào Bình Dương để kiếm lời.

Lê Văn Định và 2 kg ma túy đá bị thu giữ (tháng 6/2020)

Được biết, từ đầu năm 2020 lại nay, Công an huyện Hương Khê đã xác lập và phá thành công 3 chuyên án; khởi tố 3 vụ/3 bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đáng nói, cùng với việc đẩy mạnh truy quét, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện Hương Khê còn lập hồ sơ đối với 17 đối tượng nghiện vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Lập hồ sơ đưa 8 đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục – Lao động xã hội Hà Tĩnh (xã Cẩm Quan - Cẩm Xuyên) để cai nghiện.

Trong đó, nhiều đối tượng nghiện thường xuyên có các hoạt động trộm cắp, gây mất tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn như: N.Đ.T (SN 1985, xã Hương Giang); V.Q.M (SN 1978, thị trấn Hương Khê); N.V.C (SN 1993, xã Gia Phố)… mang lại sự yên tâm, tin tưởng trong quần chúng nhân dân.

Hai đối tượng V.Q.M và N.A.S bị triệu tập để làm rõ hành vi tụ tập nhiều người sử dụng ma túy trên địa bàn thị trấn Hương Khê (tháng 3/2020)

Công an huyện Hương Khê còn phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, MTTQ… phát động các chiến dịch toàn dân tham gia phòng chống tội phạm ma túy, giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và khu dân cư lồng ghép với các phong trào ở cơ sở như: xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, dòng họ, giáo họ an ninh, văn hóa…

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm thông qua hòm thư kín, đường dây nóng, từ đó từng bước kiềm chế, dần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Mai Hoàng