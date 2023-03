Đấu tranh, phòng, chống ma túy phải quyết liệt, kiên trì, không thể “khoán trắng” cho lực lượng công an

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điểm cầu Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh điều hành.