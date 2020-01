Để những cung đường đến trường đảm bảo an toàn

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên đã được ban ATGT các cấp, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và các trường học ở Hà Tĩnh quan tâm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật lệ ATGT cho phụ huynh và học sinh, để các cung đường đến trường đảm bảo an toàn.

Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên tuyên truyền Luật ATGT cho học sinh Trường THCS Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên

Dù bố mẹ răn đe, cấm cản nhưng nhiều lần T.V.G (lớp 12, Trường THPT Mai Thúc Loan, Lộc Hà) vẫn tự ý lấy xe máy của bố đến trường khi chưa đến tuổi và không có bằng lái, thậm chí có lần bị tai nạn gãy tay. Nhưng sau lần Công an huyện Lộc Hà phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho giáo viên, học sinh thì G. đã hiểu được hành vi của mình có thể dẫn đến hậu quả khôn lường cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Vì vậy, mấy tháng nay, G. không dùng xe máy đến trường hay đi chơi nữa, thay vào đó, em đi xe đạp điện và chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường.

Đoàn các cơ quan cấp tỉnh phối hợp với Công ty HonDa Việt Nam, Công an Cẩm Xuyên trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên

Được biết, để đảm bảo an toàn trên các cung đường đến trường, thời gian qua, ngoài việc phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thì Phòng CSGT - Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp với các trường học tổ chức 218 buổi tuyên truyền về ATGT cho 89.640 lượt học sinh, giáo viên, phụ huynh trong toàn tỉnh.

Công an huyện Lộc Hà hướng dẫn các em học sinh cách thức sử dụng mũ bảo hiểm an toàn khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy

Thiếu tá Diệp Xuân Quyền - Đội trưởng Đội Xử lý vi phạm và Tuyên truyền Phòng CSGT (Công an tỉnh), người có thâm niên trên 10 năm phổ biến, tuyên truyền pháp luật về ATGT cho biết: “Để tránh nhàm chán trong việc tuyên truyền pháp luật ATGT, nhất là đối với học sinh, chúng tôi phải điều chỉnh bài giảng phù hợp để các em có thể hiểu, nắm bắt được những nội dung cần truyền tải và đi đến mục đích sau cùng là tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền trực quan, trình chiếu video, hình ảnh về các vụ tai nạn thương tâm...”.

Công an huyện Đức Thọ tuyên truyền Luật ATGT cho các em học sinh Trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai, Đức Thọ

Em Phạm Phương Chi, học sinh lớp 11D1 - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) cho biết: “Những kiến thức về ATGT mà các chú CSGT Công an huyện chia sẻ đã giúp chúng em hiểu rất nhiều điều, nhất là ý thức khi tham gia giao thông và nhận ra rằng, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ không chỉ đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mà còn cho những người xung quanh...”.

Năm 2019, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tập trung tuyên truyền Luật ATGT cho hầu hết các trường học trên địa bàn huyện

Theo ông Hoàng Minh Việt - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh: “Ngay từ đầu năm học, Ban ATGT đã phối hợp với ngành giáo dục, lực lượng công an tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh các cấp, để các em có một kiến thức nhất định khi tham gia giao thông. Ban ATGT cũng đã có văn bản chỉ đạo lực lượng CSGT các cấp, các nhà trường tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường; học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm; đi hàng 3, hàng 4... Nhờ đó, các cung đường đến trường đã an toàn, nền nếp hơn...”.

Đức Phú