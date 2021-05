Đình chỉ công tác Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ

Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ bị tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến một vụ án Công an quận Tây Hồ thụ lý có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

Ngày 12/5, theo nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội , lãnh đạo Công an thành phố vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, để phục vụ điều tra liên quan đến một vụ án Công an quận Tây Hồ đã từng thụ lý.

Cũng theo nguồn tin, thời gian qua, một trong những vụ án Công an quận Tây Hồ từng thụ lý điều tra đã bộc lộ những thiếu sót, thậm chí có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, nên lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một số cán bộ Công an quận Tây Hồ, để làm rõ trách nhiệm.

Trước đó ngày 11/5, như thông tin Thông tấn xã Việt Nam đã đưa, lãnh đạo Công an thành phố ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ, để làm rõ trách nhiệm trong việc không xử lý hình sự một số người liên quan đến vụ cướp tài sản của Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm xảy ra vào năm 2016.

Đáng chú ý, khi đưa ra tòa xét xử vụ án cướp tài sản nêu trên, căn cứ các tình tiết và diễn biến liên quan, các cơ quan tố tụng xác định việc Công an quận Tây Hồ không xử lý hành vi cướp tài sản của Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm là có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp nên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã thụ lý, điều tra vụ án./.\

Theo Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)