Đốt cháy dây cao su rồi nhỏ vào người hàng xóm, được... 30 tháng tù giam

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Tuấn Trường (SN 1999), trú tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích.