Giữ vững an ninh trật tự cho ngày bầu cử trên địa bàn Lộc Hà

Ngày hội bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần, các lực lượng vũ trang ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo giữ vững ANTT.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo, nhắc nhở các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền xã Thạch Kim tập trung cao độ để giữ vững sự bình yên trên địa bàn.

Là một trong những địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, Công an xã Thạch Kim đã sớm chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trong dịp trước, trong, sau bầu cử.

Gần 1 tháng nay, 6 cán bộ, chiến sỹ của Công an xã Thạch Kim luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, để cử tri yên tâm đi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Công an xã Thạch Kim vận động Nhân dân tăng cường đấu tranh tố giác các loại tội phạm, không cho người lạ lưu trú.

Thượng úy Lê Thế Hùng - Trưởng Công an xã Thạch Kim cho biết thêm: “Cả ban ngày lẫn ban đêm, chúng tôi thực hiện tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 2-3 lần/ngày.

Cùng với đó là tăng cường bám nắm thôn, xóm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, tự vệ để trao đổi thông tin nhằm kịp thời, phát hiện các mâu thuẫn mới phát sinh, các nguy cơ tiềm ẩn mất ANTT và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con...”.

Trong sự nhộn nhịp, tấp nập của các âu thuyền, bến cảng, khu chợ... ở Lộc Hà luôn thấy sự hiện diện của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà chia sẻ thêm: “Chúng tôi đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, tham mưu cho Hội đồng Bầu cử huyện chỉ đạo các địa phương, lực lượng triển khai tốt các phương án đảm bảo an ninh, an toàn theo từng giai đoạn, tiến độ bầu cử.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử, gắn với triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo ANTT cho các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử, bỏ phiếu, các địa bàn trọng điểm và không để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, các ứng cử viên...”

Công an xã Thạch Châu tăng cường tuần tra ban đêm trong những ngày chuẩn bị bầu cử.

Cùng với Công an, các lực lượng chức năng khác trên địa bàn Lộc Hà cũng đang tập trung vào cuộc cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp trước, trong, sau bầu cử. Trung tá Nguyễn Vũ Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: “Chúng tôi đang duy trì nghiêm các chế độ trực, đảm bảo 100% quân số, đảm bảo đầy đủ phương tiện, trang bị, thường xuyên giữ mối liên hệ với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn để không bị bất ngờ, sẵn sàng cơ động, xử lý tốt mọi tình huống.

Cùng với đó là tiếp tục bố trí lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào cửa sông, cửa lạch; không người, phương tiện xâm nhập trái phép vào khu vực biên giới biển; ngăn chặn không để xẩy ra các hoạt động chống phá, khủng bố; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu quan trọng…”.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót tuần tra, kiểm tra tàu thuyền ra vào luồng lạch và nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm túc các quy định khi đánh bắt, không gây mất ANTT trên biển, kịp thời thông báo cho các lực lượng chức năng khi phát hiệu có dấu hiệu bất thường trên biển...

Thiếu tá Nguyễn Đình Hoàng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Lộc Hà thông tin thêm: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo và mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên, chúng tôi đã xây dựng đầy đủ phương án SSCĐ với đầy đủ các cấp độ và tổ chức tập luyện thành thục các phương án báo động.

Hiện, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang bị, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng xử lý các tình huống khi có lệnh của cấp trên. Ngoài ra, chúng tôi đã và đang phối hợp với các lực lượng khác tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác cao độ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây rối ANTT...".

