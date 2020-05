Giữ vững an ninh trong hoạt động kinh tế ở Hà Tĩnh

Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Tĩnh) chủ công xác minh, phối hợp các đơn vị liên quan khởi tố 3 vụ/4 bị can trên lĩnh vực an ninh kinh tế.

Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020

Thượng tá Đặng Quốc Thiện – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất cho Ban giám đốc Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế.

Phối hợp tham mưu cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều chủ trương, kế hoạch, phương án, giải pháp phòng chống gián điệp, nội gián; bảo vệ an toàn các chương trình, mục tiêu, dự án kinh tế trọng điểm; bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin… tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các đối tác trong và ngoài nước đến Hà Tĩnh nghiên cứu, tìm hiểu xúc tiến đầu tư trên địa bàn”.

Lực lượng An ninh kinh tế làm việc với đối tượng lừa đảo Lê Văn Phú

Lực lượng An ninh kinh tế cũng đã phát hiện và ngăn chặn nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào đầu tư, làm ăn trên địa bàn không đủ năng lực, không tuân thủ các chính sách thu hút đầu tư của Nhà nước, của tỉnh; đồng thời phối hợp tốt với các ngành, lực lượng chức năng làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các khu kinh tế trọng điểm.

Hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố cùng với ngành chức năng, tiến hành khảo sát nắm chắc tình hình, chống tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường. Phối hợp với ngành đường sắt, bưu chính viễn thông ngăn chặn kịp thời tình trạng mất trộm các phụ kiện đường sắt, trộm cước viễn thông, ổn định tình hình, phục vụ tốt quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác điều tra, xác minh các vụ việc vi phạm luôn được tập trung chỉ đạo quyết liệt

Đơn vị còn phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện tiêu chí cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về ANTT.

Duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến như: “Tự quản về an ninh trật tự”, “Giao ban tháng về ANTT”, “Giao ban, kiểm tra công tác bảo vệ tuyến đường dây 500 kV và 220 kV đi qua địa bàn” tại Công ty Truyền tải điện Hà Tĩnh… nên đã góp phần cùng với cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo an toàn về tài sản.

Công tác điều tra cơ bản được cấp ủy, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn với việc kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Do vậy đã kiểm soát tốt tình hình, không để phát sinh vụ việc phức tạp…

Các cán bộ, chiến sỹ thường xuyên bám nắm cơ sở để nắm chắc tình hình, phối hợp tốt với các cơ quan, doanh nghiệp bảo vệ an toàn các chương trình, mục tiêu, dự án kinh tế.

Thời gian gần đây, phòng đã chủ công xác minh, phối hợp các đơn vị liên quan trong Công an Hà Tĩnh khởi tố 3 vụ/4 bị can trên lĩnh vực an ninh kinh tế. Điển hình là vụ Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977, ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ) - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ quốc tế Quý Đức (Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ánh đã nhận hồ sơ của 26 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, chiếm đoạt số tiền trên 1,1 tỉ đồng.

Hay như làm rõ Lê Văn Phú (SN 1993, trú tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Hy Vọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hộ dân ở tổ dân phố Tiền Tiến, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) với số tiền trên 1 tỷ đồng…

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiều năm liền, Phòng An ninh kinh tế luôn giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng; được Bộ Công an tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở.

Hoàng Lý Hùng