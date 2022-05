Hà Tĩnh giải quyết thủ tục đăng ký quản lý cư trú và cấp thị thực cho 5.033 lượt người nước ngoài

Sáng ngày 12/5, đoàn công tác Cục Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) - Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an Hà Tĩnh để đánh giá thực trạng, tình hình người nước ngoài cư trú, hoạt động và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng chức năng.