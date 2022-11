Hà Tĩnh: Phát hiện cơ sở tự đóng gói bimbim, bánh tráng trộn bán ra thị trường

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Tân Lâm Hương phát hiện kho kinh doanh tự đóng gói 1,2 tấn bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.