Hà Tĩnh: Sẵn sàng thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy tại công an huyện, xã từ ngày 21/5

Công an các huyện, thị cùng 31 đơn vị công an cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng thực hiện đăng ký xe ô tô, mô tô, xe gắn máy vào ngày 21/5/2022.

Trung tá Nguyễn Văn Hoành - Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương giải đáp cho người dân về các thủ tục để đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tại Công an xã.

Kể từ năm 2019 lại nay, trung bình mỗi năm, xã Tân Lâm Hương (được sáp nhập từ 1/2020, bao gồm các xã: Thạch Tân, Thạch lâm, Thạch Hương trước đây) có khoảng 270-300 phương tiện xe mô tô được đăng ký mới.

Đây cũng là yếu tố để Tân Lâm Hương trở thành 1 trong 31 địa phương cấp xã của Hà Tĩnh đủ điều kiện thực hiện đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy theo Thông tư số 15/2022/TT- BCA của Bộ Công an.

Hệ thống biển, biểu và công bố số điện thoại đường dây nóng đã được Công an xã Tân Lâm Hương hoàn thiện.

Trung tá Nguyễn Văn Hoành - Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) cho biết: “Thực hiện Thông tư số 15 của Bộ Công an, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy xe máy điện cho người dân.

Chúng tôi đã bố trí lại phòng làm việc, phòng tiếp dân, lắp đặt trang thiết bị như: máy in, máy tính... Đồng thời, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới người dân bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống truyền thanh thôn, mạng xã hội (Zalo, Facebook). Bên cạnh đó, niêm yết quy định, thủ tục, quy trình đăng ký xe tại trụ sở công an xã cho người dân thuận tiện nắm bắt, theo dõi”.

Công an xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) hoàn tất việc lắp đặt biển phòng đăng ký phương tiện và cư trú tại trụ sở.

Sau hơn 1 tuần tập trung cao cho công tác chuẩn bị, đến nay, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Đội CSGT-TT, Công an huyện Cẩm Xuyên) cùng 6 xã đủ điều kiện gồm: Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Yên Hòa, Cẩm Nhượng, Nam Phúc Thăng, Cẩm Quan đã cơ bản hoàn thiện cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện đăng ký xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho người dân.

Trung tá Hoàng Văn Dũng, Cán bộ Đội CSGT-TT (Công an huyện) cho hay: “Việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho công an cấp huyện và mô tô, xe gắn máy cho công an cấp xã đủ điều kiện theo Thông tư 15 của Bộ Công an đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, tiết kiệm thời gian, cải cách TTHC... Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện đã cơ bản chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật cũng như nhân lực để đảm bảo thực hiện đăng ký, cấp biển số phương tiện vào ngày 21/5 tới đây”.

Cũng theo Trung tá Dũng, Cẩm Nhượng sẽ là 1 trong 6 xã của Cẩm Xuyên được lựa chọn để làm điểm trong thực hiện đăng ký mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được niêm yết ở các đơn vị công an cấp xã để người dân thuận tiện theo dõi.

Nắm bắt được chủ trương mới, anh Phan Trung Thành (xã Cương Gián, Nghi Xuân) hào hứng: “Thời gian gần đây, số lượng ô tô, xe máy, xe máy điện đăng ký mới tăng mạnh nên người dân đến làm thủ tục tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Đội CSGT-TT các huyện mất khá nhiều thời gian để chờ đợi.

Chính vì vậy, tôi cho rằng, việc giao thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho cấp huyện và đăng ký xe mô tô tại công an xã rất thiết thực, thuận lợi cho dân. Thay vì phải di chuyển xa, chờ đợi lâu để lên Phòng Cảnh sát giao thông làm thủ tục đăng ký xe ô tô, chúng tôi có thể đến công an huyện nơi cư trú”.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh).

Thiếu tá Diệp Xuân Quyền - Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) cho biết: “Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng và công an các huyện, thị tiến hành rà soát số lượng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đăng ký trong 3 năm liền kề của 216 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, có 31 xã đủ điều kiện thực hiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị thực hiện phân cấp đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô, xe máy kéo, rơ-moóc đối với công an cấp huyện; xe mô tô, xe gắn máy đối với công an cấp xã đã cơ bản hoàn thành”.

Việc phân cấp đăng ký và cấp biển số xe góp phần cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại.

Hiện tại, công an các địa phương đã hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký như: bố trí phòng làm việc, phòng tiếp dân, lắp đặt bộ nút bấm biển số, kết nối dữ liệu đường truyền của Bộ Công an...

Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Thông tư 15 của Bộ Công an như: quy trình và nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký xe; giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu của cảnh sát giao thông và kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho 132 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy... của công an các huyện, thị xã và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 21/5, người dân Hà Tĩnh có thể đến tại 12 huyện, thị để đăng ký xe ô tô và 31 xã đủ điều kiện để đăng ký đối với xe máy.

Riêng TP Hà Tĩnh, việc đăng ký ô tô được tiến hành tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và người dân trên địa bàn làm thủ tục đăng ký xe máy tại Đội CSGT-TT (Công an Thành phố).

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì: Từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện được đăng ký, cấp biển số xe ô tô và Công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số môtô, xe máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức (thẩm quyền này trước đây là của công an cấp tỉnh và cấp huyện). Để công an cấp xã được trao quyền cấp biển số xe máy, trong 3 năm liền kề gần nhất, mỗi năm, địa phương phải có số lượng đăng ký mới từ 250 mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) trở lên.

Thùy Dương