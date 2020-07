Hà Tĩnh: Tòa tuyên án tử 4 bị cáo về tội vận chuyển 321 bánh heroin

Sau gần 3 ngày xét xử, chiều nay (17/7), 4/5 bị cáo trong vụ án Nguyễn Quốc Trung và đồng bọn đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chiều 17/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án đối với Nguyễn Quốc Trung và đồng bọn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Quốc Trung (SN 1981, trú xã Sơn Kim 1, Hương Sơn); Nguyễn Văn Anh (SN 1990), Lê Thanh Tập (SN 1991), cùng trú xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An; Nguyễn Quốc Khánh (SN 1981, trú xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội); Nguyễn Duy Quế (SN 1988, trú phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An).

Theo cáo trạng, ngày 23/1/2019, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn), lực lượng Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh, BĐBP, Hải Quan Hà Tĩnh... phối hợp bắt quả tang Nguyễn Văn Anh có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ được là 120 bánh heroine, 1 xe ô tô và một số giấy tờ, tài liệu khác.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm sáng ngày 13/7 (ảnh Dương Chiến)

Từ lời khai của Nguyễn Văn Anh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã triệu tập Nguyễn Quốc Trung để xác minh, làm rõ.

Theo lời khai của các đối tượng, từ ngày 26/12/2018 đến ngày 24/1/2019, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Văn Anh, Lê Thanh Tập, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Duy Quế đã 3 lần vận chuyển tổng cộng 321 bánh heroine từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam để giao cho Giàng A Của (tên thường gọi là Dế) ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của các bị cáo trong 3 lần vận chuyển heroine. Đồng thời xác định Nguyễn Quốc Trung, Lê Thanh Tập thu lời bất chính 100 triệu đồng/người; Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Quốc Khánh thu lời bất chính 30 triệu đồng/người; Nguyễn Duy Quế thu lời 28 triệu đồng.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Trần Hồng Hải tuyên án đối với các bị cáo

Ngày 25/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C04), Bộ Công an ra Quyết định số 12/C04-P8 khởi tố vụ án hình sự Nguyễn Quốc Trung và đồng bọn phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó, 1 bị can đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Theo phán quyết của HĐXX, 4 bị cáo trong vụ án đã phải lĩnh mức án tử.

Đây là vụ án vận chuyển ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có tính chất xuyên quốc gia. Các bị cáo trong vụ án thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, có sự phân công cụ thể ở từng giai đoạn. Phương tiện sử dụng là hai chiếc ô tô Venza được gia cố, chuẩn bị kỹ càng các vị trí giấu ma túy nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tại phiên xử sơ thẩm, chỉ duy nhất bị cáo Nguyễn Duy Quế thành khẩn khai báo, các bị cáo còn lại liên tục quanh co chối tội.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án và diễn biến tại phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án chung thân đối với Nguyễn Duy Quế; xét thấy Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Văn Anh, Lê Thanh Tập, Nguyễn Quốc Khánh không thể cải tạo thành người có ích, HĐXX đã quyết định, loại bỏ vĩnh viễn 4 bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội.

Dương Vinh - Dương Chiến