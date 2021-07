Hà Tĩnh xử phạt 408 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Trong 6 tháng năm 2021, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra 6.709 cơ sở, phát hiện 524 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, tiến hành xử phạt 408 cơ sở với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã thành lập 387 đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm để đi kiểm tra công tác chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Qua kiểm tra 6.709 cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 524 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các đơn vị chức năng chỉ đạo tiêu hủy 5 tấn thực phẩm bẩn.

Các lỗi vi phạm thường gặp như: kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên bao bì; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng…

Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt 408 cơ sở với số tiền gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, còn tịch thu, tiêu hủy hơn 12.350 kg động vật, sản phẩm động vật, hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn; 443 kg mỡ đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng chục hộp sữa, bánh kẹo các loại và nhiều hàng hóa vi phạm khác có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Phúc Quang - Thành Vinh