Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý xe chở quá tải, làm rơi vãi vật liệu

Hiện nay, tại một số mỏ đất, đá trên địa bàn Hà Tĩnh như: mỏ khai thác đất ở xã Thượng Lộc (Can Lộc), mỏ đá tại xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) và mỏ đá Cuồng Trăng (huyện Kỳ Anh) tình trạng xe quá tải, cơi nới thành thùng làm rơi vãi vật liệu gây hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Mặc dù lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra tải trọng tại các địa bàn, song tình trạng xe chở quá tải, quá khổ vẫn xuất hiện ở nhiều địa bàn, nhất là khu vực có mỏ đất, đá (Ảnh tư liệu)

Trước tình hình trên, ngày 24/5, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3123/UBND-GT1 “Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm xe chở quá tải, quá khổ, làm rơi vãi vật liệu” gửi UBND các huyện: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, hiện nay, tại mỏ khai thác đất ở xã Thượng Lộc (Can Lộc), mỏ đá tại xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) và mỏ đá Cuồng Trăng (huyện Kỳ Anh), các xe quá tải, cơi nới thành thùng làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống Nhân dân sinh sống dọc theo các tuyến đường.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản trước đó như: Văn bản số 8909/UBND-GT 1 ngày 31/12/2020, Văn bản số 1909/UBND-GT 1 ngày 01/4/2021 và Văn bản số 47/BATGT-VP ngày 8/4/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Đối với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm xe quá tải, quá khổ, quá kiểm định, quá niên hạn sử dụng, phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa chưa gắn phù hiệu, xe không có giấy phép lái xe không phù hợp, xe cơi nới thành thùng, làm rơi vải vật liệu xuống mặt đường và xe chở keo tràm không đảm bảo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND các huyện: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các chủ xe, lái xe, các doanh nghiệp kinh doanh và các chủ mỏ vật liệu trên địa bàn không được sử dụng xe quá tải, quá khổ, quá kiểm định, quá niên hạn sử dụng, phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa chưa gắn phù hiệu, xe vận chuyển keo, tràm quá khổ… tham gia lưu hành trên các tuyến đường.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháp luật an toàn giao thông nêu trên theo thẩm quyền; chú trọng xử lý ngay tại khu vực khai thác mỏ vật liệu; tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh trước ngày 30/5/2021.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng Ban ATGT tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị và tổng hợp để xếp loại, bình xét thi đua công tác đảm bảo ATGT năm 2021.

PV