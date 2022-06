Hai cựu giáo viên bị khởi tố trong vụ trùng đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hai cựu giáo viên ĐH Sư phạm Hà Nội bị điều tra dấu hiệu vi phạm khi xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngày 10/6, bà Phạm Thị My, 59 tuổi và ông Bùi Văn Sâm, 73 tuổi, đều là cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà My bị bắt tạm giam còn ông Sâm được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là diễn biến khi cơ quan điều tra xác minh sự việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Hành vi sai phạm cụ thể của các bị can chưa được công bố.

Theo tìm hiểu của VnExpress, ông Sâm là thành viên tổ thẩm định để thi môn Sinh học, bà My là tổ trưởng tổ ra đề môn Sinh học, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Hình ảnh so sánh điểm tương đồng giữa tài liệu ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ (trái) và đề thi chính thức môn Sinh học, theo phản ánh của thầy Đức Hiền.

Sự việc trùng đề thi được thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Toán - Sinh phát hiện hồi tháng 7/2021. Theo phản ánh, đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học có nhiều phần trùng lặp với nội dung ôn tập cho học sinh của thầy Phan Khắc Nghệ, Hiệu phó trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Thầy Hiền hai lần gửi thư tố giác đến Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 7 và 11/2021.

Biên bản làm việc của Bộ tháng 8/2021 thể hiện, các câu hỏi trong 4 mã đề thô đều trùng nhau theo thứ tự các câu tương ứng, đồng thời khác biệt hẳn với các câu hỏi trong 12 mã đề không được chọn. “Đây là điều bất thường vì nếu tổ hợp đề được chọn ngẫu nhiên từ máy tính thì không thể có hiện tượng này”, biên bản nêu.

Cùng với đó, các câu hỏi trong 4 mã đề thô “trùng lặp rất lớn” với nội dung ôn tập của thầy Nghệ. Cụ thể, trong tổng 40 câu của từng mã đề thô được chọn, 39 câu trùng (tỷ lệ 97,5%). Trong 39 câu trùng này, 37 câu trùng ở cả 4 mã đề.

Ngoài các phân tích về chuyên môn, biên bản còn đề cập có email trao đổi giữa thầy Phan Khắc Nghệ với Tổ trưởng tổ ra đề thi môn Sinh và thành viên Tổ thẩm định đề thi môn Sinh từ năm 2016-2018 và 2021.

Phản hồi về sự việc cuối năm ngoái, thầy Phan Khắc Nghệ từng nói, đồng tình với kết luận về sự trùng khớp bất thường giữa đề thật và đề ôn tập của mình, nhưng khẳng định “không có khuất tất”. Thầy Nghệ xác nhận các trao đổi với thành viên Tổ ra đề và Tổ thẩm định “có xảy ra” nhưng “nội dung chỉ xoay quanh chuyên môn, không liên quan đến đề thi”. “Tôi còn không biết hai người này nằm trong tổ ra đề thi”, thầy Nghệ khẳng định.

Còn thành viên Tổ thẩm định nêu trên nói không còn liên lạc với thầy Nghệ trong vài năm trở lại đây. Vì không thạo công nghệ, ông không còn dùng email và “không biết Nghệ gửi lúc nào, cũng chưa mở thư hay có phản hồi về email đó”.

Trong khi đó, Tổ trưởng tổ ra đề môn Sinh từ chối đưa ra ý kiến vì “mọi việc đã có cơ quan chức năng làm việc”.

Trả lời VnExpress tối 10/6, thầy Phan Khắc Nghệ cho hay tin tưởng vào kết quả làm việc của cơ quan chức năng. Ông tái khẳng định không liên quan gì đến hai người vừa bị khởi tố, không liên kết với họ để làm điều sai trái.

“Đầu năm 2022 tôi làm việc với công an một lần, họ yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến nguồn câu hỏi ôn luyện, tôi đều đáp ứng đủ. Cơ quan điều tra làm rõ vấn đề khi có khiếu nại là đúng, tôi tự tin không liên quan. Từ đó đến nay công việc của tôi tại trường vẫn bình thường, không có vấn đề gì”, thầy Nghệ nói.

Theo Phạm Dự/VNE