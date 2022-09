Hàng ngàn học sinh ở TX Hồng Lĩnh, Đức Thọ được trang bị kiến thức về an toàn giao thông

Trong đợt tuyên truyền cao điểm đầu năm học mới (10-20/9), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TX Hồng Lĩnh và Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phối hợp với các địa phương, nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh về an toàn giao thông, lồng ghép với nhiều nội dung khác như: phòng tránh đuối nước, tệ nạn học đường, an ninh mạng...

* Tại TX Hồng Lĩnh, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TX Hồng Lĩnh và Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phối hợp với 18/18 trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT cho gần 11.600 giáo viên, nhân viên và học sinh.

Đội CSGT-TT, Công an TX Hồng Lĩnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT tại Trường Tiểu học và THCS Thuận Lộc.

Trong các buổi tuyên truyền, giáo viên, nhân viên và các em học sinh được cán bộ tuyên truyền Đội CSGT-TT, Công an TX Hồng Lĩnh giới thiệu, phổ biến một số nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo về thực trạng học sinh vi phạm các quy định an toàn giao thông (điều khiển phương tiện dàn hàng ngang khi tham gia gia thông, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, vượt đèn đỏ); cảnh báo về hậu quả của tai nạn giao thông và khuyến cáo các em chấp hành các giải pháp đảm bảo ATGT.

Đợt tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ được tổ chức cho 18/18 trường học trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Nhằm tạo khí thế vui tươi, sôi nổi để các em học sinh dễ dàng tiếp thu, ban tổ chức đã tổ chức chương trình đố vui trúng thưởng với những câu hỏi xoay quanh an toàn giao thông trong học đường, cách xử trí khi có trường hợp tai nạn xảy ra…. Hầu hết các em học sinh đều trả lời chính xác những câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra.

Tại các buổi tuyên truyền, Ban Tổ chức có chương trình đố vui trúng thưởng với những câu hỏi xoay quanh an toàn giao thông trong học đường.

Bên cạnh việc tuyên truyền , Đội CSGT - TT, các trường học còn tổ chức cho hơn 5.000 học sinh cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Học sinh Trường THCS Trung Lương ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Các buổi tuyên truyền đã cung cấp cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng môi trường học tập an toàn và văn minh.

* Tại Đức Thọ, hơn 11.000 giáo viên, học sinh tại 20 trường học trên địa bàn được trang bị kiến thức pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) nhằm đảm bảo “Ngày đến trường an toàn cho những giờ học yên vui, bổ ích”.

Cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh trường THCS Hoàng Xuân Hãn xã Tùng Ảnh

Thực hiện Tháng ATGT Quốc gia, từ ngày 10 - 20/9, Đội Cảnh sát giao thông Trật tự (CSGT-TT) - Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp công an các xã, thị trấn và các trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho hơn học sinh tại các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn về các nội dung như: Luật Giao thông đường bộ, phòng chống tai nạn đuối nước, bạo lực học đường, an ninh mạng và tác hại của ma túy cho các em học sinh.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Đối với việc tuyên truyền về ATGT, các cán bộ chiến sỹ Đội CSGT-TT đã tập trung tuyên truyền các nội dung như: quy tắc khi tham gia giao thông trên đường bộ; chấp hành hệ thống biển báo hiệu, hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; độ tuổi điều khiển phương tiện xe máy điện...

Đáng chú ý trong công tác tuyên truyền về TTATGT tại các trường học năm nay Đội CSGT - TT, Công an huyện Đức Thọ đã phối hợp với công an các xã, thị trấn trong toàn huyện tổ chức tuyên truyền về vấn đề phòng chống tai nạn đuối nước, bạo lực học đường, an ninh mạng và tác hại của ma túy cho các em học sinh ở các trường học.

Để giúp các em nắm rõ về các quy tắc khi tham gia giao thông, cán bộ ciến sỹ đã vận dụng phương pháp hỏi đáp trực tiếp tại các buổi tuyên truyền

Đến thời điểm hiện tại, Đội CSGT - TT, các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn đã tổ chức được 20 buổi tuyên truyền với hình thức trực tiếp tại 20 trường học trên địa bàn cho hơn 11 nghìn giáo viên, học sinh.

Kết thúc mỗi buổi tuyên truyền, các em học sinh ký cam kết thi đua về chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng đội CSGT - TT, Công an huyện Đức Thọ cho biết: “Bằng các phương pháp trực quan sinh động lồng ghép với tình hình thực tế đã truyền đạt được những kiến thức, bài giảng phù hợp đến với các em là học sinh. Tại các buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, cán bộ chiến sĩ đã chủ động giao lưu, gặp gỡ với các em qua các mục hỏi, đáp, xây dựng tình huống thực tế để các em dễ dàng hình dung, đặt mình vào các tình huống, từ đó nắm bắt được tâm lý của các em để đưa ra các định hướng cho từng hành vi cụ thể ”.

Nam Giang - Đức Phú