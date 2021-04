Hơn 1.000 thẻ căn cước công dân đến tay người dân Vũ Quang

Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiến hành trao hơn 1.000 thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho các công dân làm thẻ đợt đầu tiên trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận thẻ CCCD từ Bộ Công an, Công an huyện Vũ Quang đã kịp thời tổ chức bàn giao hơn 1.000 thẻ CCCD gắn chip cho những công dân làm đợt đầu trên địa bàn. Ngoài việc cấp phát thẻ tại trụ sở, Công an huyện còn thông qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện gửi về cho người dân.

Được biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân làm CCCD, Công an huyện Vũ Quang đã bố trí 2 tổ lưu động, luân phiên làm việc tại các xã, thị trấn với 20 cán bộ, chiến sỹ chia thành 4 ca làm liên tục 24/24 giờ.

Tính đến ngày 12/4/2021, Công an huyện Vũ Quang đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cấp CCCD cho 10 xã, thị trấn trên địa bàn với 18.312 hồ sơ. Hiện, Công an huyện đang tập trung làm việc để hoàn thành việc cấp 100% (19.629) thẻ CCCD cho công dân trên địa bàn trước 30/4/2021.

Văn Chung