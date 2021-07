Hơn 17 năm tù cho 3 đối tượng mua bán pháo nổ ở Hương Sơn

Với hành vi mua bán 50 hộp pháo nổ, 3 đối tượng vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt hơn 17 năm tù giam về tội buôn bán hàng cấm.

Ngày 15/9, Tòa án Nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên xét xử 3 bị cáo: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn An và Nguyễn Đình Trung về tội buôn bán hàng cấm.

Đầu tháng 12/2020, Nguyễn Huy Hoàng (SN 2002, ở thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung) hỏi Nguyễn Văn An (SN 2003, ở thôn Đông Phố, xã Quang Diệm) về việc mua pháo nổ về bán kiếm lời.

Ngay sau đó, An gọi điện cho Nguyễn Đình Trung (SN 2003, ở thôn 2, xã Quang Diệm) để tìm nguồn “hàng”. Trung đồng ý bán mỗi hộp pháo 36 quả có giá 700 nghìn đồng.

Vì muốn hưởng lợi nên An nói với Hoàng mỗi hộp pháo có giá 850 nghìn đồng và Hoàng đồng ý mua 20 hộp.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng bị cơ quan chức năng bắt giữ ngày 22/12/2020 ( Ảnh tư liệu)

Sau khi thống nhất giá cả, Hoàng đưa cho An 17 triệu đồng để mua 20 hộp pháo trong khi An chỉ mua của Trung hết 14 triệu đồng.

Khoảng 1 tuần sau, Hoàng lại hỏi An mua thêm 30 hộp pháo nổ. Số pháo này cũng được An mua của Trung với giá 22,5 triệu đồng và bán lại cho Hoàng với giá 23 triệu đồng. Ngoài hưởng lợi 500 nghìn đồng, An còn được Trung cho thêm 500 nghìn đồng.

Trưa ngày 21/12/2020, Hoàng bán 2 hộp pháo nổ cho một người đàn ông không rõ lại lịch với giá 1,6 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Hoàng đến chợ Bãi Đón (thuộc thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng) để bán thêm 2 hộp pháo cho người đàn ông trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Từ lời khai của Hoàng, cơ quan điều tra đã thu giữ được 45 hộp pháo nổ loại 36 quả. Ngoài ra, có 2 hộp pháo đã bán không thu giữ được và 3 hộp pháo trong quá trình vận chuyển, cất dấu đã bị mất.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Tòa án Nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Huy Hoàng 7 năm tù giam, Nguyễn Văn An 5 năm 2 tháng tù giam và Nguyễn Đình Trung 5 năm tù giam về tội buôn bán hàng cấm.

Hữu Trung