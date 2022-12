Hơn 300 học sinh cam kết thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về pháo

Việc tuyên truyền, ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về pháo, Đề án 06, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán 2023.

Sáng nay (12/12), Công an phường Nguyễn Du, Công an TP Hà Tĩnh, phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về pháo, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 300 học sinh.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Trong thời gian 1 buổi, hơn 300 học sinh được cán bộ Công an TP Hà Tĩnh thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thời gian qua.

Cán bộ Công an TP Hà Tĩnh cũng đã phổ biến, tuyên truyền các quy định về lĩnh vực PCCC; giới thiệu các loại bình chữa cháy và trực tiếp hướng dẫn các thao tác sử dụng bình chữa cháy dạng khí và dạng bột cho các em học sinh.

Đại diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, UBND phường Nguyễn Du và Công an phường Nguyễn Du...

Bên cạnh đó, các em còn được phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); cấp, quản lý căn cước công dân, ứng dụng công dân số VNEID, đăng ký, tham gia dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia....

... và đại diện học sinh ký cam thực hiện nghiêm túc nội dung về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo...

Tại chương trình, đại diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh, học sinh đã ký cam kết với Công an phường Nguyễn Du về việc thực hiện nghiêm túc nội dung về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; Đề án 06; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nam Giang