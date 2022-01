Hơn 7.000 học sinh Hương Sơn được trang bị kiến thức pháp luật

Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và phòng chống pháo nổ cho hơn 7.000 học sinh.

Cán bộ Công an Hương Sơn tổ chức tuyên truyền, ký cam kết về phòng chống vũ khí, vật liệu nổ tại Trường THCS Trần Kim Xuyến.

Đây là hoạt động nằm trong đợt ra quân cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Công an huyện Hương Sơn, từ 15/12/2021 – 15/1/2022.

Theo đó, Công an huyện Hương Sơn đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 7.000 học sinh các cấp học trên địa bàn gồm các trường THPT: Cao Thắng, Lý Chính Thắng, Hương Sơn, Lê Hữu Trác; các trường THCS: Nguyễn Khắc Viện, Trần Kim Xuyến, Phan Đình Phùng, Hải Thượng Lãn Ông, Sơn Tây, Sơn Kim, Sơn Tiến; Tiểu học - THCS Sơn Lĩnh, Tiểu học và THCS Sơn Hồng, Tiểu học thị trấn Tây Sơn.

Các cán bộ, chiến sỹ tuyên truyền về thực hiện các quy định phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và quản lý vật liệu cháy nổ tại Trường Tiểu học - THCS Sơn Hồng.

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe cán bộ Công an huyện phổ biến những kiến thức như: quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý một số tình huống thực tế thường gặp; quy tắc lái xe an toàn; hướng dẫn chọn mũ bảo hiểm và các quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cách phân biệt các loại pháo; mức độ nguy hiểm khi sử dụng pháo nổ, các hình thức xử phạt nếu thực hiện hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ; tuyên truyền về tác hại của ma túy; cách nhận biết các biểu hiện thường gặp đối với người nghiện ma túy…

Đặc biệt, các em đã được tuyên truyền sâu sắc về hiểm họa ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và nhân cách con người; tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn hiện nay; trách nhiệm và kỹ năng cơ bản để phòng tránh ma túy đối với lứa tuổi học sinh…

Học sinh Trường THCS Phan Đình Phùng ký cam kết thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và an toàn giao thông.

Sau các buổi tuyên truyền, giáo viên, học sinh tham gia ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; “nói không” với ma túy và luôn chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ. Từ đó, giúp các em học sinh có sự chuyển biến về nhận thức, “nói không" với ma túy, có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm ma túy.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Sơn Hồng ký cam kết thực hiện các quy định phòng chống tệ nạn ma túy, công tác quản lý vũ khí, vật liệu cháy nổ.

Đồng thời, các đợt tuyên truyền cũng góp phần cùng với nhà trường thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, an toàn và góp phần đảm bảo an ninh trật trên địa bàn, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Được biết, sau 1 tháng ra quân, Công an Hương Sơn phối hợp công an các xã, thị trấn đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 8 vụ/7 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ 16,39 kg pháo các loại, trong đó chủ yếu là học sinh.

Ánh Dương