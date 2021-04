Khởi tố, bắt giam 9 bị can ‘chôn sống’ nam thanh niên

Bực tức vì nam thanh niên thuê xe máy không trả, Nguyễn Trọng Dương chỉ đạo ‘đàn em“bắt, đánh đập rồi ‘chôn sống” nam thanh niên này.

Hình ảnh V. bị “chôn sống” khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Cắt từ clip

Sáng 5-4, Công an TP Vinh, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ nam thanh niên bị “chôn sống” gây xôn xao dư luận.

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, ngụ phường Trường Thi, TP Vinh), Hồ Trọng Khánh (26 tuổi), Lê Nguyễn Hưng (17 tuổi), Nguyễn Tiến Nam (18 tuổi), Trần Mạnh Tài (20 tuổi), Võ Quang Hùng (17 tuổi), Hoàng Quang Thanh (17 tuổi), Phùng Duy Ngọc Anh (18 tuổi, ngụ huyện Nghi Lộc) và Nguyễn Đình Huy (21 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Liên quan đến vụ án còn 5 thanh niên trong nhóm do còn nhỏ tuổi nên đang tiếp tục đấu tranh, xử lý về các hành vi khác.

Theo điều tra ban đầu, N.Q.V. (17 tuổi, ngụ thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thuê xe máy của Nguyễn Trọng Dương nhưng sau đó không trả. Bực tức vì không đòi được xe, Dương chỉ đạo đàn em truy tìm V..

Ngày 24-3, nhóm này bắt gặp V. đang ở TP Vinh nên giữ lại rồi lột quần áo, hành hung. Cả nhóm sau đó dẫn V. sang bãi đất trống ở bờ sông Lam thuộc địa phận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh rồi đánh đập.

Nhóm này còn đào hố, lấy bao tải trùm đầu V. rồi đẩy xuống hố lấp đất… bất chấp lời cầu xin của nạn nhân. Một lúc sau, V. được kéo lên đưa ra sông tắm rửa.

Ngày 26-3, đoạn video về vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Nhận được thông tin, chỉ sau 3 giờ, Công an TP Vinh đã bắt 13 người trong nhóm thanh niên này và triệu tập nạn nhân lên làm việc. Sau đó, Công an TP Vinh tiếp tục bắt giữ Dương khi Dương đang trốn ở TP Hà Nội.

Công an đang mở rộng điều tra việc có hay không nhóm thanh niên này bắt V. theo yêu cầu của gia đình để dạy dỗ V. vì nam thanh niên này hư hỏng.

