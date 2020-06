Khởi tố bị can bổ sung trong vụ án tàng trữ hồng phiến ở Hương Sơn

Sau thời gian mở rộng điều tra, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bắt thêm 1 bị can trong vụ án tàng trữ hồng phiến được khởi tố vào ngày 21/4 trước đó.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Nguyễn Anh Tuấn là bị can liên quan cùng vụ án Nguyễn Ngọc Anh (SN 1991, trú tại TDP3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) tàng trữ trái phép 23 viên hồng phiến và một số tang vật liên quan. Vụ án được khởi tố vào ngày 21/4/2020.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/4/2020, tại tổ dân phố 3 (thị trấn Tây Sơn), Công an thị trấn Tây Sơn và Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp với Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Nguyễn Ngọc Anh (SN 1991) trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 23 viên nén màu hồng có trọng lượng 2,3496 gam và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện, Nguyễn Ngọc Anh khai nhận: Tối ngày 7/4/2020, do có sự thống nhất từ trước nên Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Anh Tuấn cùng nhau góp 1,5 triệu để mua số hồng phiến trên về để sử dụng.

Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thu Trang