Khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440

Bệnh nhân 1440 bị khởi tố bị can để điều tra hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Hiện bệnh nhân 1440 vẫn đang được cách ly điều trị do tái dương tính COVID-19 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 19-1, đại tá Huỳnh Thanh Mộng - phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 (tên L.Th.T., 33 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long) để điều tra hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, theo điều 240 Bộ luật hình sự.

“Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 theo điều 240 Bộ luật hình sự. Nếu sắp tới Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố bị can này theo vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép thì Vĩnh Long sẽ chuyển bị can này sang cho Công an tỉnh An Giang để phục vụ điều tra”, ông Mộng cho hay.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 24-12, bệnh nhân 1440 cùng 8 người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở huyện An Phú, An Giang.

T. được ô tô 7 chỗ đón cùng 5 người khác đưa vào sâu nội địa rồi chia thành nhiều hướng để về nhà. Gia đình T. trình báo cơ quan chức năng và tối cùng ngày, T. được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19.

Theo tuoitre.vn