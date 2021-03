Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Ông Cao Minh Chu bị điều tra sai phạm về việc đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu và mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Ngày 1/3, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ - Cao Minh Chu - và nguyên Giám đốc Sở này - bà Bùi Thị Lệ Phi - về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Chu được cho tại ngoại chờ hầu tra. Còn bà Phi bị cảnh sát bắt tạm giam.

Hai bị can Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu. Ảnh: Bộ Công an.

Cùng tội danh này, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can khác. Họ gồm các cựu nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm bị can tại Sở Y tế (chủ đầu tư), Công ty NSJ (đơn vị dự thầu), Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và Công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam (đơn vị tư vấn, thẩm định giá) đã có sai phạm về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại sở này.

Hành vi của các bị can liên quan việc đấu thầu dự án gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên. Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Một số bị can của vụ án. Ảnh: Bộ Công an

9 bị can còn lại gồm: Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn hành trình Thành công mới (NSJ Group); Lê Huy Bình, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn hành trình Thành công mới; Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ; Lê Thành Hưng, nguyên nhân viên kinh doanh Công ty TNHH NSJ; Hồ Phương Quỳnh, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; Nguyễn Duy Hùng, nguyên nhân viên Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, nguyên thẩm định viên Công ty BTC Value và Tạ Trường Xuân, nguyên nhân viên Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam.

Theo Zing