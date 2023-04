Làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản ở Can Lộc

Trung tá Phạm Xuân Sách – Trưởng Công an xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ một đối tượng là trẻ vị thành niên có hành vi trộm cắp tài sản.

Vào lúc 9 giờ ngày 4/4, Công an xã Tùng Lộc tiếp nhận tin báo từ ông Phan Đình Tuấn (SN 1966, trú thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm hơn 10 triệu đồng tiền mặt cùng 1,5 chỉ vàng trong tủ quần áo.

Đối tượng Đ.V.H. cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, Công an xã Tùng Lộc đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc tiến hành lập hồ sơ, soát xét, khoanh vùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định Đ.V.H. (SN 2005, trú thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc) là đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan công an, Đ.V.H. khai nhận đã lấy số tiền của ông Tuấn vào sáng ngày 4/4.

Riêng 1,5 chỉ vàng được gia đình ông Tuấn tìm thấy sau khi thu dọn trong nhà.

Thời điểm phạm tội, đối tượng Đ.V.H. chưa đủ 18 tuổi. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Nguyên