Lạnh lùng tước đoạt mạng sống của vợ chỉ vì nghi bị khinh thường

Từng là người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ thương con, thế nhưng, trong cơn nóng giận nhất thời, Lê Văn Thìn (SN 1976, trú tại xã Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã lạnh lùng tước đoạt mạng sống chính bạn đời của mình.

Lê Văn Thìn và vợ là chị P.T.M. (SN 1979, cùng trú tại thôn 12, xã Hương Giang) có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống gia đình 2 vợ chồng êm đềm trôi qua. Nhờ chịu khó làm ăn, tích cóp, Thìn và vợ đã gây dựng nên cơ ngơi đàng hoàng. Bản thân Thìn cũng là người chồng, người cha mẫu mực, yêu thương vợ con.

Thế nhưng, kể từ tháng 3/2021, Thìn bị ốm, phải điều trị trong thời gian dài nên sức khỏe giảm sút, thu nhập bị ảnh hưởng, giông tố bắt đầu tìm đến ngôi nhà hạnh phúc ấy. Cho rằng vợ coi thường mình nên Thìn thường bức xúc, dẫn đến mâu thuẫn.

Hiện trường nơi Thìn thực hiện hành vi gây án. (Ảnh: X.Sơn)

Khoảng 11h ngày 31/7/2021, khi chị M. đang nằm nghỉ trưa, Thìn bảo vợ sắc thuốc cho mình uống, song người vợ không trả lời. Sau đó, giữa 2 vợ chồng xảy ra hiềm khích. Sẵn những bức xúc dồn nén từ trước, Thìn nảy sinh ý định giết chết chị M. rồi tự tử. Lê Văn Thìn rút con dao nhọn từ dưới gối, đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực, nách, lưng, tay phải của vợ.

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, cháu L.T.N.A. (con gái thứ 2) chạy sang nhà chú ruột nhờ trợ giúp rồi lao vào ôm mẹ để can ngăn. Do không can được Thìn nên em trai tiếp tục hô hoán. Lúc này, mẹ đẻ Thìn chạy đến, giằng co lấy được con dao.

Bị tước hung khí, Thìn chạy vào nhà lấy dao nhọn tiếp tục đâm vợ rồi dùng dao tự đâm vào bụng để tự tử. Sau cơn cuồng nộ của người chồng, chị M. tử vong tại chỗ, Thìn và con gái được đưa đi cấp cứu.

Ngày 12/1/2022, Tòa án nhân dân tỉnh đưa bị cáo Lê Văn Thìn phạm tội “Giết người” ra xét xử. Trong phòng xử án, hướng đôi mắt về phía cha đẻ của mình, con gái Thìn bật khóc nức nở. Tiếng khóc đầy ai oán từ đứa con tội nghiệp khiến nhiều người phải ngẫm lại bi kịch của một gia đình… Hình ảnh người chồng, người cha hiền lành, mẫu mực; bức tranh về tổ ấm hạnh phúc nhiều người hằng ao ước trong hơn 2 thập kỷ… bỗng tan thành mây khói.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Tâm là người thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử Lê Văn Thìn.

Chỉ vì không đủ bản lĩnh để vượt qua mặc cảm khi ốm đau, dẫn tới luôn hằn học, nghi ngờ vợ khinh thường mình. Thêm vào đó, việc không tìm được tiếng nói chung để sẻ chia, tháo gỡ những rủi ro trong cuộc sống đã dẫn tới người chồng tự biến mình thành kẻ sát nhân, lạnh lùng cướp đi mạng sống của vợ.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã phân tích kỹ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Qua đó, đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Lê Văn Thìn mức án chung thân.

Bị cáo Lê Văn Thìn nhiều lần bật khóc tại phiên xử sơ thẩm vào sáng 12/1/2022.

Trước bục khai báo, Lê Văn Thìn nhiều lần bật khóc. Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình, cẩn thận dặn dò các con nhớ chăm sóc, lo cho bàn thờ của mẹ chu đáo.

Trước tòa, cháu L.T.N.A. cũng khẩn thiết cầu xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cha mình…

Hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác của Lê Văn Thìn đã bị Hội đồng xét xử tuyên án chung thân.

Phiên tòa kết thúc nhưng nỗi đau còn đeo đẳng những người thân của Thìn chưa biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai…

Thùy Dương