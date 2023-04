Liên kết phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, người dân làng mộc Hà Tĩnh yên tâm sản xuất

“Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy“(PCCC) và “Điểm chữa cháy công cộng” được áp dụng tại xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) theo hình thức các hộ gia đình ở liền nhau được liên kết lại để kịp thời chữa cháy, phát huy tối đa phương châm”4 tại chỗ" khi sự cố xảy ra.

Clip: Hoạt động của "Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” xã Thanh Bình Thịnh.

Xã Thanh Bình Thịnh có diện tích gần 14 km2 với hơn 16.000 nhân khẩu. Trên địa bàn có 3 cụm công nghiệp gồm hơn 1.000 hộ kinh doanh, chủ yếu hoạt động nghề mộc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ. Cùng với đó, hệ thống giao thông tại các khu, cụm dân cư lại nhỏ hẹp, rất khó để lực lượng chức năng có thể tiếp cận khi không may có hỏa hoạn xảy ra.

Trong 3 năm vừa qua, toàn xã xảy ra 7 vụ cháy, trong đó có 5 vụ cháy được kịp thời khống chế, 2 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng.

Xã Thanh Bình Thịnh có mật độ dân cư cao, hệ thống giao thông chật hẹp khiến lực lượng PCCC khó tiếp cận nếu xảy ra hỏa hoạn.

Từ thực tế đó, nhằm củng cố lực lượng PCCC cơ sở có đủ khả năng xử lý kịp thời các vụ cháy xảy ra, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ), UBND xã Thanh Bình Thịnh đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Tổ liên gia được thành lập theo quyết định của UBND xã và có quy chế hoạt động ban hành kèm theo.

Ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC” điểm tại xã Thanh Bình Thịnh.

Theo đó, “Tổ liên gia an toàn PCCC” điểm của xã Thanh Bình Thịnh gồm 8 hộ dân liền kề. Mỗi gia đình được bố trí 1 chuông báo cháy với 1 nút bấm được lắp trong nhà và 1 nút bấm tại cổng. Hệ thống chuông của tất cả các gia đình trong tổ đều được kết nối với nhau, chỉ cần 1 nút báo cháy được bấm thì tất cả các chuông đều báo động.

Ông Nguyễn Viết Duyến - Tổ trưởng “Tổ liên gia an toàn PCCC” cho biết: “Khi đám cháy phát sinh, 3-5 phút đầu là thời gian quý giá nhất. Với hệ thống chuông báo này, chúng tôi có thể nhanh chóng huy động lực lượng để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cứu người, cứu tài sản; kịp thời xử lý sự cố, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất”.

Bà Phan Thị Luận yên tâm kinh doanh, sản xuất hơn khi tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Bà Phan Thị Luận - hộ kinh doanh tại thôn 1, xã Thanh Bình Thịnh chia sẻ: “Khi được vận động để tham gia mô hình, chúng tôi đồng ý ngay bởi sự hữu ích và thiết thực. Hệ thống hữu dụng không chỉ đối với hỏa hoạn mà còn có thể là các tình huống khẩn cấp khác. Tham gia mô hình, chúng tôi yên tâm hơn trong sản xuất, kinh doanh, ngoài ra, còn giúp các hộ gắn bó với nhau hơn, tăng sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm”.

Người dân xã Thanh Bình Thịnh diễn tập PCCC sử dụng các công cụ tại “Điểm chữa cháy công cộng”.

“Điểm chữa cháy công cộng” cũng đã được xã bố trí tại tổ liên gia số 3 - thôn Bình Định, là khu vực đường nhỏ, hẹp, xe chữa cháy không vào được. Điểm được trang bị các bình chữa cháy công cộng, kẻng báo động để hỗ trợ, kịp thời dập tắt các đám cháy có thể xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thịnh Bùi Đình Sỹ thông tin: “Thời gian tới, xã hướng tới thành lập 27 tổ liên gia an toàn PCCC và 10 điểm chữa cháy công cộng. Chính quyền địa phương cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; vận động người dân mua sắm các trang thiết bị chữa cháy để chủ động trước các tình huống xấu có thể xảy ra”.

Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” là giải pháp hiệu quả tại các khu vực điểm nóng mất an toàn về cháy, nổ như các làng nghề, cụm công nghiệp...

Với điểm nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về cháy nổ như các làng nghề, khu, cụm công nghiệp... “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” là mô hình phù hợp, giúp phát huy tối đa hiệu quả các phương án “4 tại chỗ”, kịp thời huy động lực lượng ở “thời điểm vàng” (3-5 phút từ khi phát sinh đám cháy) tham gia chữa cháy. Mô hình được triển khai còn góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của Nhân dân và thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, các kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh, với phương châm xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ để đáp ứng yêu cầu, tranh thủ thời điểm vàng trong PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có kế hoạch, lộ trình hướng dẫn cơ sở để nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, hướng tới phủ sóng tới địa bàn thôn, xóm, khu dân cư. Đồng thời, sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng để đảm bảo mô hình đi vào thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu về PCCC.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc

Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh