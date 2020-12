“Mềm hóa” cách tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân Cẩm Xuyên

Tâm huyết, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang từng bước nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ cho người dân trên địa bàn.

Thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức 80 lượt tuyên truyền tại các trường học.

Trong buổi sinh hoạt cuối tháng 11 vừa qua tại Trường Tiểu học Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), gần 400 em học sinh được các cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Cẩm Xuyên trực tiếp tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Đây là một trong những nội dung tuyên truyền của Công an Cẩm Xuyên trong việc thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn.

“Trong buổi sinh hoạt, qua những câu chuyện thật của thân nhân các nạn nhân tai nạn giao thông càng khiến chúng em ý thức hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi đi ra đường, từ đó tuyên truyền đến người thân, bạn bè cùng chấp hành" - em Hồ Duy Khánh (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thiên Cầm) chia sẻ.

Đội CSGT-TT Công an huyện Cẩm Xuyên sáng tạo, linh động vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông.

Huyện Cẩm Xuyên là địa bàn có quốc lộ 1A, 8C, 15B đi qua; hàng trăm kilomet đường huyện, xã, thôn… cùng nhiều “điểm đen” là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Cuối năm 2018, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tham mưu UBND huyện ban hành Đề án đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019 – 2020, trong đó, xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm nhằm thay đổi tình hình trật tự ATGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân trên địa bàn huyện.

Để công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động cho mỗi người dân, các cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện Cẩm Xuyên, đặc biệt là Đội CSGT-TT đã sáng tạo, linh động vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền mới mẻ như sân khấu hoá, các bài giảng slide, hình ảnh, video…

Lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền tại các thôn vào ban đêm để bà con nhân dân ai cũng có thể đến tham gia.

Bằng những hình ảnh trực quan, chỉ ra những lỗi vi phạm thực tế ngay trên địa bàn huyện, các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và các luật liên quan đã được chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân một cách dễ hiểu, hấp dẫn, giúp mỗi người nhớ và áp dụng.

Đại uý Nguyễn Trọng Đức (cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Chúng tôi lồng ghép các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật trong những chương trình ca nhạc, sinh hoạt văn hóa của địa phương. Thay vì chỉ tổ chức vào ban ngày sẽ hạn chế người đến xem thì chúng tôi tăng cường tuyên truyền tại các thôn vào ban đêm để bà con nhân dân tham gia”.

Sau gần 2 năm triển khai đề án, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức tuyên truyền 140 cuộc tại các trường học, thôn, xóm, doanh nghiệp... với gần 91.000 lượt người tham gia; phát 30.000 tờ rơi về an toàn giao thông; 5.000 tài liệu phổ biến pháp luật...

Hàng chục ngàn cuốn sách, vở, xe đạp... từ 1,7 tỷ đồng huy động xã hội hóa đã được Công an huyện Cẩm Xuyên trao đến các em học sinh và người dân.

Qua mỗi buổi sinh hoạt tuyên truyền trên địa bàn, các cán bộ, chiến sĩ công an càng trở nên gần gũi và gắn bó hơn với mỗi người dân. Từ sự gần gũi đó, lực lượng công an huyện cũng được chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng cùng nhiều thông tin có giá trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đề án cũng đã huy động 1,7 tỷ đồng từ nguồn huy động xã hội hóa. Từ nguồn lực này, Công an huyện Cẩm Xuyên đã trao tặng nhiều phần quà như: 2.000 quyển sách, 10.000 quyển vở, 150 xe đạp, 1.000 mũ bảo hiểm; 140 suất quà bằng tiền mặt cho người dân trên địa bàn huyện.

Ông Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết: “Từ những món quà tặng của Công an huyện Cẩm Xuyên, chúng tôi cũng yêu cầu bà con khi tới trụ sở xã đều phải chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy. Từ đó, ý thức của người dân cũng được nâng lên rất nhiều”.

Thông qua các buổi tuyên truyền trực quan, sinh động, các nội dung pháp luật về giao thông được chuyển tải đến đông đảo người dân.

Thượng tá Lương Sỹ Đằng - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: Để thực hiện Đề án đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020, chúng tôi đã xây dựng riêng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, huy động mọi lực lượng cùng tham gia. Hiệu quả bước đầu là tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thời gian qua có chiều hướng giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tạo sự chuyển hóa trong ý thức tham gia giao thông của mỗi người dân là mục tiêu lâu dài của các cán bộ, chiến sỹ CSGT-TT Công an huyện Cẩm Xuyên. Khi người dân hiểu và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm ATGT, họ chính là những tuyên truyền viên tích cực nhất vận động mọi người cùng chung tay phòng ngừa tai nạn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Ngân Giang - Đình Nhất