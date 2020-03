Mới 17 tuổi đã thành “siêu đạo chích”

Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Văn Thái (SN 1996, trú tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.