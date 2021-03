Mua pháo chơi tết, một thanh niên Hà Tĩnh trả giá đắt

Chiều 23/12, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Duẫn (SN 1994, trú thôn Liên Tân, xã Thượng Lộc) về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.