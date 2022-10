Nâng cao kỹ năng bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ tòa án

Thời gian qua, Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.