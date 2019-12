Nghi Xuân cần xử lý dứt điểm tình trạng trâu bò thả rông trên quốc lộ

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, Công an Hà Tĩnh, nhất là các lực lượng nghiệp vụ an ninh, CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và một số địa bàn trọng điểm đã tăng cường trực tiếp xuống cơ sở bám nắm địa bàn đảm bảo ANTT, ATGT...