Nghi Xuân xử phạt 302 triệu đồng đối với hành vi vi phạm pháp luật trên biển

Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 - 2020.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo huyện Nghi Xuân, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Lạch Kèn

Nghi Xuân có 32 km bờ biển đi qua 9 xã, kéo dài từ Cửa Hội đến Cương Gián. Xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc, là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Những năm qua, cả hệ thống chính trị và toàn dân Nghi Xuân đã tích thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới nên an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Lực lượng ngư dân Xuân Hội tham gia diễn tập bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển. Ảnh tư liệu tháng 8/2019

Theo đó, huyện Nghi Xuân đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Xuân Liên) tổ chức tuyên truyền pháp luật được 216 buổi thu hút 20.160 lượt người tham gia; thành lập 100 “Tổ tự quản an ninh trật tự” thôn, xóm với 500 người tham gia; 105 người tham gia “Tổ tàu, thuyền an toàn”; ...

Trong 5 năm, chính quyền các xã biên giới cùng với Đồn Biên phòng Lạch Kèn tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển được 240 đợt với 1.500 lượt người tham gia. Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 521 nguồn tin do nhân dân cung cấp. Theo đó, đã phát hiện, bắt giữ 52 vụ với 152 đối tượng dùng phương tiện sử dụng chất nổ, kích điện đánh bắt hải sản, đánh bắt sai luồng, sai tuyến quy định; xử phạt vi phạm hành chính 302 triệu đồng.

...tàu thuyền xã Xuân Hội cùng tham gia diễn tập

Đặc biệt, năm 2018, Nghi Xuân đã tổ chức diễn tập theo Nghị định 30 và 130 của Chính phủ, huy động 10 tàu công suất 300CV – 800CV, 1.000 người diễn tập tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước ta.

Cuộc diễn tập thành công, được Quân khu 4 và tỉnh đánh giá cao. Bên cạnh đó, các hoạt động tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực biên giới vùng biển được Ban chỉ đạo huyện Nghi Xuân thường xuyên quan tâm.

Tại hội nghị, huyện Nghi Xuân đã khen thưởng 4 tập thể và 11 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao thưởng cho 4 tập thể ...

... và 11 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Hoài Nam