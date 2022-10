Người dân 6 xã đầu tiên của Hương Sơn phấn khởi khi làm thủ tục đăng ký xe máy tại công an xã

Trong buổi đầu tiên, có 11 phương tiện mô tô, xe máy điện của người dân 6 xã ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) được làm thủ tục, ra biển số xe tại trụ sở công an xã.

Sáng 12/10, người dân 6 xã: Kim Hoa, Sơn Trung, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Tây và xã Quang Diệm đến trụ sở công an xã để làm các thủ tục đăng ký xe máy, xe máy điện

Đây là lần đầu tiên những chủ phương tiện đến làm các thủ tục đăng ký xe máy, xe máy điện tại xã. "Thay vì phải vượt quãng đường dài 12km đến Công an huyện làm thủ tục đăng ký, giờ đây, tôi được đến trụ sở công an xã, chỉ cách nhà có 3km nên việc đi lại rất thuận lợi. Việc bố trí làm thủ tục đăng ký xe mô tô tại xã, cấp biển số xe còn giúp bà con Nhân dân tiết kiệm được nhiều thời gian" - ông Trần Xuân Hạnh (SN 1962 trú tại thôn Minh Giang, xã Kim Hoa) cho biết.

Để việc triển khai tại các xã được thuận lợi, theo Thượng uý Nguyễn Văn Bắc - Phó Trưởng Công an xã Kim Hoa, ngoài việc cắt cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh tổ chức, công an xã còn thông báo trước 2 tuần trên các nhóm zalo, lồng ghép vào các cuộc họp... cho người dân trên địa bàn được biết thời gian bắt đầu triển khai đăng ký phương tiện tại địa phương để chủ động sắp xếp công việc.

Công an xã nhận biển số từ lực lượng CSGT Công an huyện Hương Sơn để phục vụ cấp cho người dân trên địa bàn.

Công an xã Kim Hoa hướng dẫn cho người dân kê khai hồ sơ, thủ tục...

Người dân tự ấn nút tự động để lấy biển số xe

Trao biển kiểm soát cho chủ phương tiện tại xã Kim Hoa.

Công an xã Sơn Trung giúp chủ phương tiện gắn biển số xe...

... và trao biển khiểm soát cho chủ phương tiện.

Ngoài 6 địa phương trên, người dân các xã còn lại vẫn đang làm các thủ tục đăng ký xe tại Công an huyện Hương Sơn.

Việc triển khai làm thủ tục đăng ký tại xã giúp tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi nên Nhân dân rất phấn khởi. Trong sáng nay, có 11 chủ phương tiện đến các trụ sở công an xã nói trên để làm thủ tục đăng ký lấy biển số xe. Đại uý Nguyễn Duy Đức Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn

Hoài Nam