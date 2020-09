Nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tử vong tại nghĩa trang

Chiều 10/9, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình xác nhận thông tin, sáng cùng ngày ông Nguyễn Văn Điều, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình được phát hiện đã tử vong tại Đài Tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ xã Minh Lãng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Điều, sinh năm 1967, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Ông Điều là người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người thương vong xảy ra ngày 8/5, tại ngã ba đường Trần Thủ Độ giao với đường gom thuộc địa phận tổ 19, tổ 20 phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Căn cứ kết quả điều tra, sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng), sinh năm 1967, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình cho biết thêm, ông Điều đã bị khai trừ Đảng. Hiện nay, điều hành công việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình do bà Phạm Thị Liễu Lập, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đảm nhiệm.

Theo Sơn Hải - Thế Duyệt (TTXVN)