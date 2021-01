Nhiều học sinh Lộc Hà tái diễn vi phạm pháp luật về ATGT

Tiếp nhận phản ánh của Báo Hà Tĩnh và triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với chính quyền một số địa phương ra quân xử lý các điểm mất an toàn.