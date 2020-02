Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Đức Thọ lĩnh án

Sau 2 ngày xét xử (11 - 12/2), TAND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Huy (SN 1998, trú xã Tân Dân (Đức Thọ - Hà Tĩnh) và đồng bọn về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo trong phiên xử sơ thẩm tại TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Các đồng phạm của Huy gồm: Lê Doãn Dần (SN 1988, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà); Phạm Hồng Nguyên (SN 1975) trú xã Nghi Phú, Nguyễn Thiện Quý (SN 1993), trú phường Đông Vĩnh (TP Vinh); Nguyễn Văn Trường (SN 1990, trú xã Xuân Hồng (Nghi Xuân); Trương Anh Đức (SN 1982), Hồ Khắc Dũng (SN 1983) cùng trú phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh); Phan Trung Hiếu (SN 1988), Nguyễn Trọng Quyến (SN 1993), Phan Văn Hải (SN 1993) cùng trú xã An Dũng, Phan Tất Học (SN 2000) trú tại xã Thanh Bình Thịnh và Đinh Quốc Thái (SN 1990) trú xã Đức Thủy (Đức Thọ); Nguyễn Trung Thông (SN 1993) trú phường Đậu Liêu; Đậu Ngọc Quân (SN 2000) trú phường Bắc Hồng (TX. Hồng Lĩnh).

Đại diện VKS công bố bản cáo trạng

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ việc giải quyết tài sản thế chấp là chiếc xe ô tô Innova BKS 38A-131.38 giữa Công ty TNHH Phú Nguyên (thôn Đại Tiến, xã An Dũng, Đức Thọ) do Phan Trung Hiếu làm Giám đốc với Công ty dịch vụ tài chính Hoàng Anh Phát (phường Bắc Hồng, TX. Hồng Lĩnh) do Phan Văn Sơn làm Giám đốc; từ 21h đến 22h15p ngày 22/1/2019, Sơn, Huy, Dần, Thông, Thái, Hải, Quân, Hoàng Văn Lĩnh, Nguyễn Phi Hoàng đi xe ô tô đến Công ty TNHH Phú Nguyên để đánh nhau.

Các đối tượng đã chuẩn bị và sử dụng súng bắn nhau, dùng ống tuýp, dao, kiếm, gạch, đá gây gổ, đuổi đánh nhau khiến Nguyễn Văn Trường bị tổn hại 80% sức khỏe. Thiệt hại giá trị tài sản do bị hư hỏng (hai xe ô tô) là hơn 9 triệu đồng.

Sau khi gây án, Phan Văn Sơn cùng Hoàng Văn Lĩnh, Nguyễn Phi Hoàng đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” đối với các bị can Phan Văn Sơn, Hoàng Văn Lĩnh, Nguyễn Phi Hoàng để tiếp tục điều tra, truy bắt và xử lý sau.

Tại phiên tòa, các đối tượng đều thành khẩn khai báo; tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải.

Đa số bị cáo trong phiên xử từng có tiền án, tiền sự, nhân thân xấu. Cụ thể, Nguyễn Đình Huy có 1 tiền án, bị TAND huyện Đức Thọ xử phạt 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” vào ngày 18/5/2017, bị Công an huyện Đức Thọ xử phạt hành chính về hành vi “gây rối trật tự công cộng” vào các ngày 6/12/2013 và 16/3/2015. Lê Doãn Dần có 3 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “cố ý gây thương tích”. Phạm Hồng Nguyên có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”, Nguyễn Văn Trường có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trương Anh Đức có 2 tiền sự về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” và “ghi không đúng hoặc không đầy đủ tên gọi bằng Tiếng Việt trên biển hiệu và cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản của ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cho vay”, bị Công an TP. Hà Tĩnh xử phạt về hành vi “chiếm đoạt tài sản”.

Phan Trung Hiếu bị TAND huyện Can Lộc xử phạt về tội “Cướp tài sản” và bị Công an huyện Can Lộc xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Trọng Quyến có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Phan Tất Học có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đinh Quốc Thái bị Công an huyện Đức Thọ xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Trung Thông có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Phan Văn Hải bị Công an huyện Đức Thọ xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và diễn biến tại phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Đình Huy 36 tháng tù giam; Lê Doãn Dần 32 tháng tù giam; Phạm Hồng Nguyên 26 tháng tù giam (gồm 6 tháng phải thi hành án về tội Đánh bạc do TAND cấp cao tuyên phạt); Nguyễn Văn Trường 48 tháng tù giam (gồm 18 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng” do TAND TP. Hà Tĩnh tuyên phạt).

Trương Anh Đức 12 tháng tù giam; Phan Trung Hiếu 18 tháng tù giam; Nguyễn Trọng Quyến 38 tháng tù giam (gồm 18 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng” do TAND TP. Hà Tĩnh tuyên phạt); Phan Tất Học 48 tháng tù giam (gồm 18 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng” do TAND TP. Hà Tĩnh tuyên phạt).

Tuyên phạt Phan Văn Hải 15 tháng tù treo. Hồ Khắc Dũng, Nguyễn Thiện Quý, Đinh Quốc Thái, Nguyễn Trung Thông, Đậu Ngọc Quân mỗi bị cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Thùy Dương