Phạt 642 tháng tù nhóm bị cáo vi phạm quy định đấu thầu thiết bị y tế ở Hà Tĩnh

Vi phạm quy định về đấu thầu thiết bị y tế gây hậu quả nghiêm trọng, Mai Thị Hoa (SN 1974, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) và 12 đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 642 tháng tù.

Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều 31/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án Mai Thị Hoa - Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh và 12 đồng phạm tổng cộng 642 tháng tù.

Các bị cáo gồm: Mai Thị Hoa - Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Trung (SN 1984, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) - thẩm định viên/nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu; Hoàng Thị Tâm (SN 1989, trú quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) - thẩm định viên/nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu; Nhữ Thùy Dương (SN 1990, trú huyện Bình Giang, Hải Dương);

Lê Thế Nhiên (SN 1960, trú thị trấn Nghèn, Can Lộc) - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; Trần Văn Nhân (SN 1962, trú xã Tân Dân, Đức Thọ) - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ; Nguyễn Quang Hòe (SN 1959, trú thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn; Lê Văn Bình (SN 1960, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà; Hà Thanh Sơn (SN 1959, trú xã Xuân Giang, Nghi Xuân) - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân;

Võ Xuân Vinh (SN 1982, trú xã Thiên Lộc, Can Lộc) - Trưởng phòng Tài chính, kế toán/Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc (nay là Trung tâm Y tế huyện Can Lộc); Trần Hoài Anh (SN 1970, trú thị trấn Đức Thọ) - Trưởng phòng Kế hoạch, tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ; Đoàn Thị Thúy (SN 1977, trú thị trấn Phố Châu) - Trưởng phòng Tài chính, kế toán/Kế toán trưởng - Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (nay là Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn); Đỗ Thị Thương (SN 1989, trú huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) - thẩm định viên.

Có 11/13 bị cáo có mặt tại phiên tòa. 2 bị cáo Trần Văn Nhân và Lê Thế Nhiên xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Theo cáo trạng được đại diện viện kiểm sát công bố tại phiên xử, quá trình hoạt động kinh doanh, Mai Thị Hoa – Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh (viết tắt là Công ty TBYT Hà Tĩnh) biết rõ giá thị trường của một bộ máy giặt sấy cleantech, xuất xứ Hàn Quốc có giá dao động từ 520 triệu đến 560 triệu.

Vì mục đích vụ lợi, trong các năm 2018, 2019, Mai Thị Hoa đã thông qua chồng là Trịnh Quang Tuấn liên hệ với giám đốc các bệnh viện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn và Nghi Xuân đặt vấn đề sẽ hướng dẫn kinh phí để mua sắm máy giặt, máy sấy công nghiệp với giá khoảng 3 tỷ đồng/bộ và được các giám đốc bệnh viện đồng ý.

Mai Thị Hoa đã hướng dẫn các bệnh viện lập tờ trình xin kinh phí, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mua sắm máy giặt, máy sấy.

Trên cơ sở đề nghị của các bệnh viện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các quyết định cấp kinh phí, hỗ trợ 3 tỷ đồng/bệnh viện cho các bệnh viện đa khoa huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ và Hương Sơn; hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân để mua sắm thiết bị phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Để hợp thức hóa các thủ tục theo đúng quy trình, quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Mai Thị Hoa đã yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu thẩm định giá bộ máy giặt, máy sấy cleantech cho các bệnh viện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ và Hương Sơn giá khoảng 3 tỷ đồng/bộ, chi phí dịch vụ thẩm định giá 11,5 triệu đồng/hợp đồng; bộ máy giặt, máy sấy cleantech cho Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân với giá 2,7 tỷ đồng/bộ, chi phí dịch vụ thẩm định giá 10,5 triệu đồng.

Công ty Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu sau đó đã không tiến hành thẩm định giá theo quy trình, quy định mà phát hành chứng thư thẩm định giá, xác định bộ máy giặt, máy sấy cleantech theo yêu cầu của Mai Thị Hoa.

Mai Thị Hoa sử dụng các chứng thư thẩm định giá không đảm bảo giá trị pháp lý, hướng dẫn các bệnh viện lập tờ trình xin chủ trương mua sắm, tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy giặt, máy sấy công nghiệp, trong đó đề xuất tổng mức đầu tư mua sắm và giá gói thầu là hơn 3 tỷ đồng/gói và 2,7 tỷ đồng/gói của Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Sau khi tiếp nhận các tờ trình xin chủ trương mua sắm, tờ trình đề nghị kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tài liệu kèm theo, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thực hiện kiểm tra, đánh giá về hồ sơ trình duyệt và thống nhất với đề nghị của các bệnh viện về kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ các báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch lưa chọn nhà thầu, trong đó xác định giá gói thầu tại các bệnh viện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ và Hương Sơn mỗi đơn vị hơn 3 tỷ đồng; tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân là 2,7 tỷ đồng.

Với mục đích để Công ty TBYT Hà Tĩnh trúng thầu, quá trình các bệnh viện thực hiện triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Mai Thị Hoa đã sử dụng các hồ sơ dự thầu không đảm bảo yêu cầu của các công ty khác nhau ở Hà Nội do Nhữ Thùy Dương lập, cung cấp theo yêu cầu và thỏa thuận với Mai Thị Hoa.

Sau đó, Mai Thị Hoa mượn chứng minh thư hoặc nhờ người thân, bạn bè làm đại diện cho các công ty này nộp hồ sơ dự thầu. Sau đó, Công ty TBYT Hà Tĩnh đã trúng các gói thầu với giá 3 tỷ đồng/gói tại các bệnh viện Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn; tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà giá gần 3 tỷ đồng đồng; tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân trúng thầu và thương thảo hợp đồng với giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Mai Thị Hoa đã mua các bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp cleantech, xuất xứ Hàn Quốc của Công ty cổ phần The One Việt Nam với giá 523,6 triệu đồng/bộ và bàn giao, lắp đặt tại các bệnh viện trên theo hợp đồng đã ký kết.

Các bệnh viện Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Thạch Hà và Nghi Xuân đã sử dụng ngân sách nhà nước do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp chi trả cho Công ty TBYT Hà Tĩnh tổng số tiền hơn 14,4 tỷ đồng để mua sắm 5 bộ máy giặt, máy sấy cleantech, xuất xứ Hàn Quốc; gây thiệt hại hơn 9,4 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án, Mai Thị Hoa là người khởi xướng, giữ vai trò chính thực hiện hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; các bị cáo Nguyễn Văn Trung, Hoàng Thị Tâm, Nhữ Thùy Dương, Lê Thế Nhiên, Trần Văn Nhân, Nguyễn Quang Hòe, Lê Văn Bình, Hà Thanh Sơn, Võ Xuân Vinh, Trần Hoài Anh, Đoàn Thị Thúy và Đỗ Thị Thương giữ vai trò đồng phạm.

Trong vụ án này còn có Trịnh Quang Tuấn (chồng của Mai Thị Hoa) là người được Hoa nhờ liên hệ với các giám đốc bệnh viện, giao nhận tài liệu với các cá nhân theo yêu cầu của Hoa nhưng không biết nội dung cụ thể; liên hệ tìm kiếm đơn vị thẩm định giá cho Hoa nhưng không biết việc Hoa nâng giá tài sản, giá gói thầu. Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng và email của Tuấn do Hoa sử dụng. Ngoài ra, quá trình điều tra, việc đối chất không có kết quả, tài liệu nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Tuấn.

Sau 4,5 ngày xét xử, chiều 31/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án Mai Thị Hoa 11 năm tù; Nguyễn Văn Trung 7 năm; Hoàng Thị Tâm 6 năm; Nhữ Thùy Dương 4 năm; Lê Thế Nhiên, Trần Văn Nhân, Nguyễn Quang Hòe, Lê Văn Bình, Hà Thanh Sơn, Đỗ Thị Thương mỗi bị cáo 3 năm tù; Võ Xuân Vinh, Trần Hoài Anh, Đoàn Thị Thúy mỗi bị cáo 30 tháng tù cho hưởng án treo.

