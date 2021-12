Phát hiện cơ sở nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã tại huyện Vũ Quang

Số động vật hoang dã được phát hiện bao gồm 8 cá thể cầy (chồn) đang được nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình Phạm Thị Thùy Huế (SN 1988), thôn 3 xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Khoảng 9h30 phút sáng nay (22/12), lực lượng cảnh sát môi trường thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Công an xã Hương Thọ và Đội Kiểm lâm cơ động (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) tiến hành kiểm tra, phát hiện 8 cá thể cầy (chồn), đang được nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình chị Phạm Thị Thùy Huế, (SN 1988), thôn 3 xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang.

Lực lượng chức năng phát hiện 8 cá thể cầy bị nuôi nhốt trái phép

Tại thời điểm kiểm tra, chị Phạm Thị Thùy Huế không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến việc nuôi nhốt động vật hoang dã. Qua đấu tranh, Huế thừa nhận số động vật này được gia đình thu mua của các đối tượng đi săn bắt ở trong rừng về nuôi nhốt, chăm sóc rồi bán lại cho các nhà hàng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), qua kiểm tra bằng mắt thường, số cầy này thuộc loài cầy hương và cầy vòi. Điều đáng nói, nhiều con bị cụt chân, vết thương hở, có dấu hiệu bị dính bẫy của thợ săn.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) đã lập biên bản bàn giao số cầy nói trên cho Hạt Kiểm lâm Vũ Quang quản lý, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đức Phú