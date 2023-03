Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc nhờ camera giám sát an ninh trật tự ở TP Hà Tĩnh

Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự" (ANTT) đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Chiều 21/3, UBND TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai xây dựng mô hình “Camera giám sát ANTT” trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Thiên, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, TP Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của hệ thống camera giám sát ANTT, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đơn vị liên quan cũng đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc vận động xã hội hóa lắp đặt camera; phát động chủ trương rộng rãi đến toàn thể tầng lớp Nhân dân.

Theo đánh giá, mô hình “Camera giám sát ANTT” đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, đảm bảo vấn đề an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Nhờ đó, mô hình được Nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ.

Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh Trần Quang Đạt trình bày báo cáo sơ kết 5 năm triển khai xây dựng mô hình “Camera giám sát ANTT” trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Mô hình được xây dựng, thực hiện phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh vụ thể của từng địa bàn. Hiện nay, toàn thành phố đã vận động lắp đặt 1.187 mắt camera giám sát ANTT, 15 mô hình “camera giám sát ANTT” với 725 mắt camera tập trung, kết nối hình ảnh về 15 công an phường, xã. Đồng thời, vận động chỉnh hướng 939 mắt camera tại các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp phục vụ giám sát ANTT; lắp đặt 116 mắt camera giám sát ANTT tại các khu nhà trọ.

Kinh phí lắp đặt hệ thống camera là hơn 3,9 tỷ đồng, trong đó, nguồn xã hội hóa trên 2,8 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hà Phan Xuân Thanh: Phường Nam Hà là địa phương đầu tiên tiến hành thực hiện mô hình “Camera giám sát ANTT”, nhận được sự quan tâm, đóng góp của đông đảo Nhân dân.

Nhiều địa phương đã thực hiện tốt mô hình “Camera giám sát ANTT”, kết nối hệ thống tập trung về công an phường, xã như phường Thạch Linh, phường Hà Huy Tập, xã Thạch Hạ… Một số đơn vị đã vận động tối đa kinh phí hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân đồng loạt lắp đặt hệ thống giám sát ANTT trên địa bàn, tiêu biểu như phường Thạch Linh, phường Tân Giang, phường Văn Yên, xã Đồng Môn…

Hệ thống camera đã phục vụ đắc lực công tác đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị, an ninh nông thôn, an ninh xã hội…; mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, hạn chế các loại tội phạm; hỗ trợ trong quá trình giám sát các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND xã Đồng Môn Nguyễn Tuấn Anh: Sau khi sáp nhập, xã có diện tích tương đối lớn nên việc thực hiện mô hình “Camera giám sát ANTT” đã phát huy hiệu quả trong đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, kinh phí để duy tu, bảo dưỡng hệ thống camera đang gặp nhiều khó khăn.

Từ năm 2018 đến nay, thông qua việc trích xuất dữ liệu trên hệ thống camera, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra, xử lý 415 vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó, 256 vụ việc xử phạt hành chính, 156 vụ việc khởi tố.

Cùng với đó, mô hình “Camera giám sát ANTT” phần nào tác động đến tâm lý tội phạm như đắn đo, e ngại, không manh động, liều lĩnh như trước khi chưa lắp đặt hệ thống.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu rõ về chủ trương, tích cực tham gia hưởng ứng, đóng góp.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận các khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện mô hình “Camera giám sát ANTT” như: nguồn kinh phí chủ yếu vận động xã hội hóa để xây dựng, lắp đặt mới, chưa có kinh phí để vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp đường truyền; đường truyền camera kết nối về công an phường, xã đôi lúc còn đứt đoạn, mất kết nối. Hiệu quả ghi hình chỉ đạt mức tương đối, hạn chế về ban đêm nên hiệu qủa nhận diện đặc điểm đối tượng, phương tiện còn hạn chế.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu đề nghị các ban, ngành, địa phương tiếp tục xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu rõ về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, biện pháp, nội dung, hiệu quả lắp đặt, chỉnh hướng camera trong việc phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nhằm vận động xã hội hoá nguồn kinh phí.

Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình; khai thác sử dụng có hiệu quả dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng công an nhằm tạo khí thế, động lực khích lệ quần chúng nhân dân tự giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình “Camera giám sát ANTT” nói riêng.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Thiên đã trao giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể…

… cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Camrera giám sát ANTT”.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu trao giấy khen của UBND TP Hà Tĩnh cho các tập thể…

... Trưởng Công an TP Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hùng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Camrera giám sát ANTT”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tham quan trung tâm giám sát an ninh, an toàn giao thông TP Hà Tĩnh.

Thái Oanh