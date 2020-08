Quản lý an ninh trật tự trên địa bàn trung tâm Hà Tĩnh bằng... zalo

Triển khai mô hình "Kết nối zalo an ninh” tại TP Hà Tĩnh, các trao đổi liên quan đến an ninh, trật tự giữa lực lượng công an và người dân được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả.

Công an TP Hà Tĩnh triển khai mô hình tuyên truyền trên không gian mạng này.

Qua khảo sát cho thấy, đa số người dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Facebook trên điện thoại di động thông minh, nhất là những người trẻ tuổi - nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương.

Trên cơ sở đó, đầu tháng 7 vừa qua, Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo thành lập mô hình “Kết nối zalo an ninh” trên ứng dụng mạng xã hội zalo khi ứng dụng này đảm bảo được tính bảo mật cao.

Đến nay, mô hình được triển khai với 15 trang Zalo Official Account ở các phường, xã như: “CAP Hà Huy Tập”, “CAX Thạch Bình”... Đây là những trang thông tin chính thức của công an các phường, xã trên môi trường mạng, do trưởng công an phường, xã làm chủ tài khoản và chịu trách nhiệm quản lý nội dung cũng như các hoạt động của tài khoản.

Nhiều đợt tập huấn sử dụng mạng zalo được Công an TP Hà Tĩnh triển khai trong thời gian qua.

“Kết nối zalo an ninh” hoạt động với mục đích tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, hướng dẫn, vận động Nhân dân tự phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, ứng dụng này còn trả lời tự động về thủ tục hành chính, cung cấp thông tin thành phần hồ sơ, mẫu đơn, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác công an, như: đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu, cấp căn cước công dân…

Qua mạng zalo, việc tuyên truyền chính sách pháp luật đến người dân nhanh chóng và hiệu quả.

Từ đó, giúp người dân biết được quy trình thực hiện thủ tục, những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi đến trụ sở công an nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần trong thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Trần Ngọc Lương – Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập cho biết: “Từ khi có mô hình này, việc trao đổi các nội dung liên quan đến tình hình an ninh, trật tự giữa lực lượng công an và người dân trong tổ dân phố được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Thay vì tổ chức các cuộc họp tổ liên gia để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cung cấp những phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, thì nay, nội dung các văn bản sẽ được đăng lên nhóm “Kết nối zalo an ninh”. Việc sử dụng hình thức này mặc dù khá đơn giản nhưng rất hiệu quả, truyền tải sinh động về cả hình ảnh lẫn âm thanh”.

Bước đầu triển khai mô hình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân.

Hướng dẫn thực hiện tham gia mô hình trên giao diện zalo của Công an phường Hà Huy Tập.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ được thực hiện thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo... giúp người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất. Đặc biệt, việc này cũng sẽ làm tăng tương tác giữa lực lượng công an cơ sở với người dân.

Thời gian tới, Công an TP Hà Tĩnh sẽ tiến hành tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng các thao tác trên ứng dụng này; đồng thời nhân rộng để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kiềm chế các loại tội phạm trên địa bàn”.

Anh Tấn