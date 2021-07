Quét mã QR góp ý xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân

Từ 19/7 đến hết tháng 11/2021, người dân TP. Hà Tĩnh có thể tham gia góp ý xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân qua đường link biểu mẫu Google hoặc quét mã QR…

Cán bộ Công an TP.Hà Tĩnh giới thiệu, hướng dẫn người dân quét mã QR trên điện thoại di động để lấy ý kiến góp ý thông qua hệ thống câu hỏi khảo sát.

Bằng giải pháp công nghệ, Công an TP.Hà Tĩnh tạo diễn đàn góp ý cầu thị, mới mẻ và kết nối với Nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị trên địa bàn, đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân ngày càng đẹp hơn trong lòng dân.

Theo đó, Công an TP. Hà Tĩnh xây dựng hệ thống câu hỏi khảo sát trên nền tảng biểu mẫu của Google. Người dân sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính, quét mã QR hoặc truy cập trực tiếp vào đường link để lần lượt trả lời các câu hỏi khảo sát trên hệ thống. Người dân có thể lựa chọn việc công khai thông tin cá nhân hay không trên nền tảng này.

Các nội dung góp ý tập trung vào các nội dung như: Hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thái độ phục vụ Nhân dân; tư thế, tác phong, năng lực của CBCS Công an TP. Hà Tĩnh; những tấm gương cán bộ tận tuỵ vì dân và những trường hợp cán bộ cần chấn chỉnh; những thủ tục hành chính cần cải cách, đơn giản hoá…

Việc khảo sát, lấy ý kiến Nhân dân của Công an TP. Hà Tĩnh sẽ được triển khai 3 giai đoạn: thí điểm; đồng bộ và triển khai cá biệt tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Tuệ Anh - Hà Linh