Ra mắt mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” đầu tiên ở Hà Tĩnh

Việc triển khai xây dựng mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” tại Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất, kinh doanh và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện.

Chiều 16/9, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” tại trụ sở Công an xã Lưu Vĩnh Sơn. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-CAT-PV01 về xây dựng mô hình “Cải cách hành chính tại công an các xã, thị trấn”, Công an tỉnh đã lựa chọn Công an xã Lưu Vĩnh Sơn để xây dựng mô hình điểm.

Các đại biểu tham quan bộ phận một cửa tại Công an xã Lưu Vĩnh Sơn. Ảnh: Thúy Quỳnh.

Việc xây dựng mô hình đảm bảo thực chất, trọng tâm, trọng điểm, không hình thức, lãng phí. Bên cạnh đó, việc chỉnh trang, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an xã, phòng tiếp công dân (bộ phận một cửa) đảm bảo là mô hình điểm của Công an tỉnh Hà Tĩnh và thực sự vì Nhân dân phục vụ.

Đến thời điểm hiện tại, mô hình cải cách hành chính điểm tại Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã hoàn thành theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra và đảm bảo các điều kiện của bộ tiêu chí.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho 812 lượt công dân đến giao dịch; giải quyết 5 vụ việc khiếu nại, tố cáo; phát hiện, bắt giữ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện khởi tố 7 vụ, 15 bị can; phát hiện, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ, 43 đối tượng, phạt tiền 101 triệu đồng; huy động xã hội hóa 200 triệu đồng xây dựng mới 4 mô hình camera an ninh cấp thôn; các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh nhấn mạnh: Việc triển khai mô hình cải cách hành chính công an cấp xã hướng tới việc phục vụ tốt hơn cho Nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo tiền đề cho việc xây dựng các mô hình cải cách hành chính công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn cũng như công an các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh cần tích cực tham mưu, huy động nguồn lực trong việc xây dựng mô hình cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm trung tâm, Nhân dân làm chủ thể.

Anh Thùy