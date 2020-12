Sáng nay xét xử kín ông Nguyễn Đức Chung

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 3 người khác bị cáo buộc chiếm đoạt nhiều tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường. Phiên tòa được xét xử kín theo quy định.

Sáng 11/12, TAND Hà Nội xét xử kín ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND Hà Nội) và 3 bị cáo khác về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Từ sớm, cảnh sát cơ động, cảnh sát tư pháp và nhiều lực lượng khác được huy động đến đảm bảo an ninh trật tự. Hai lối dẫn vào nơi xét xử, cảnh sát lập các chốt kiểm soát. Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ, chỉ những người được tòa mời hoặc triệu tập mới được vào khu vực xử án.

Theo chủ tọa Trương Việt Toàn, phiên tòa xét xử kín theo quy định nhưng phần tuyên án sẽ được công khai.

Cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến tòa sáng 11/12. Ảnh: Việt Hùng.

VKSND Tối cao truy tố ông Chung và Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ của Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an) ở khung hình phạt 10-15 năm tù. Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Chung có 4 người bào chữa.

Còn 3 bị cáo còn lại là Nguyễn Anh Ngọc (công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung) và Phạm Quang Dũng có 1 luật sư.

Cáo trạng xác định sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, vợ chồng ông Chung được xác định có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

Thông qua người trung gian, ông Chung làm quen với Phạm Quang Dũng (được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án trên). Dũng đồng ý nên ông Chung đề nghị cựu cán bộ điều tra cung cấp thông tin, tài liệu về hướng điều tra vụ án.

Bị can Ngọc (trái), Trung (giữa) và Dũng. Ảnh: Bộ Công an.

Dịp Tết Nguyên đán 2020, ông Chung thông qua tài xế Nguyễn Hoàng Trung, đã đưa cho Dũng phong bì có 10.000 USD. Sau đó, từ tháng 8/2019 đến tháng 3/2020, Dũng nhiều lần lẻn vào phòng làm việc riêng của chỉ huy, dùng điện thoại lén chụp tài liệu điều tra.

Số tài liệu mật lần lượt được Dũng tuồn cho ông Nguyễn Đức Chung thông qua gặp trực tiếp tại nhà riêng ông Chung hoặc qua phần mềm Viber và tài xế Trung.

VKSND Tối cao xác định bị can Dũng có 2 lần chuyển 6 tài liệu mật cho cựu Chủ tịch Hà Nội. Bị can Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc cùng nhau tham gia một lần in, chỉnh sửa 3 tài liệu mật cho ông Chung.

Theo cáo trạng, ông Chung và 3 bị can đều thừa nhận hành vi. Ông Chung có tiền sử bị bệnh ung thư, đạt nhiều thành tích trong công tác và phạm tội lần đầu nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

