Sau phiên tòa, con có thực sự trở thành người có ích...

“Gia đình đã khuyên bảo, thậm chí áp dụng những biện pháp cứng rắn để cháu nhận thức rõ hành vi sai trái của mình, nhưng con vẫn không thay đổi” - nghe những lời gan ruột của mẹ, Đặng Quốc Phượng (SN 1988, ở xã Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh) chỉ biết cúi gằm xuống bục khai báo…

Từ trái qua phải: bị cáo Đặng Quốc Phượng và Trần Quốc Việt tại phiên xử sơ thẩm sáng 7/3. (Ảnh: Bùi Lâm)

Nhiều năm trước, Đặng Quốc Phượng khăn gói vào Quảng Bình nhận công việc lái xe đầu kéo. Tưởng rằng từ đây, Phượng sẽ chí thú làm ăn để ổn định cuộc sống, vậy nhưng, người đàn ông này lại sa ngã theo đám bạn xấu rồi dính vào ma túy, bỏ bê mọi thứ.

Sau khi trở về quê nhà, điều Phượng mang lại cho người thân của mình không phải niềm vui với công việc ổn định mà là nỗi phiền muộn khi phải vào trung tâm cai nghiện. Dù gia đình hết sức kèm cặp, giáo dục nhưng Phượng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Hơn 10h ngày 18/12/2021, tại khu vực nghĩa trang thôn Khe Giao (xã Sơn Lộc, Can Lộc), Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, bắt quả tang Đặng Quốc Phượng đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,2406g heroin (trong số ma túy này, Trần Quốc Việt, SN 1974, trú xã Sơn Lộc có góp tiền nhờ Phượng mua hộ 1 gói với khối lượng 0,0986g heroin).

2 đối tượng Trần Quốc Việt (bên trái) và Đặng Quốc Phượng tại Công an huyện Can Lộc. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Tại phiên xử sơ thẩm do Tòa án nhân dân huyện Can Lộc mở vào ngày 7/3/2022, Đặng Quốc Phượng nhiều lần ngoái nhìn về phía hàng ghế dự khán. Bắt gặp hình ảnh người mẹ thẫn thờ, ánh mắt không giấu được nỗi tuyệt vọng, Phượng quay đầu né tránh. Trong suốt thời gian diễn ra phiên xử, bằng thái độ thành khẩn, hối lỗi, Phượng và đồng phạm Trần Quốc Việt thừa nhận mọi hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trả lời câu hỏi từ phía Hội đồng xét xử, bà H. - mẹ của Phượng thốt lên bất lực: “Gia đình đã làm hết trách nhiệm đối với Phượng, khuyên bảo, giáo dục, động viên, thậm chí áp dụng những biện pháp cứng rắn để cháu nhận thức được sự sai lệch trong hành vi của mình. Thế nhưng, đáp lại sự mong mỏi của cả nhà, Phượng vẫn không thay đổi…”.

Theo chia sẻ của bà H., trước đây, bà là người trực tiếp chở Phượng đi điều trị tại trung tâm cai nghiện. Tuy nhiên, sau một thời gian, ngỡ Phượng đã hồi tâm chuyển ý, bà không theo sau kèm cặp mà để con trai tự đi, nào ngờ, Phượng vẫn chưa thể bỏ được thói hư tật xấu.

Nghe những lời gan ruột của mẹ, Phượng cúi gằm mặt xuống bục khai báo. Câu hỏi về gia cảnh như chạm vào lòng trắc ẩn của Phượng, bị cáo lí nhí: “Bố mẹ bị cáo đã ly hôn và cũng từ đó đến nay, bị cáo không hề nhận được tin tức nào của bố. Hình ảnh về người bố cứ thế mờ dần trong ký ức của bị cáo. Ngoài mẹ là chỗ dựa tinh thần, bị cáo còn có vợ và 2 con nhỏ, cháu lớn năm nay 6 tuổi, cháu bé mới chỉ lên 2. Bị cáo là lao động chính trong nhà, nhưng rốt cuộc, lại chẳng lo được cho người thân của mình…”.

TAND huyện Can Lộc - nơi xét xử bị cáo Đặng Quốc Phượng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo tìm hiểu, gia đình Phượng thuộc hộ cận nghèo của xã, mẹ thường xuyên đau ốm. Cuộc sống của 5 miệng ăn chỉ trông cậy vào vài sào ruộng. Giờ nghị án, thấy gương mặt đượm buồn của mẹ bị cáo, kiểm sát viên đã lại trò chuyện động viên. Điều khiến người mẹ trăn trở là sau phiên tòa này, Phượng có thực sự trở thành người có ích như lời hứa với Hội đồng xét xử trước bục khai báo? Tương lai của vợ và các cháu nhỏ sẽ ra sao nếu Phượng vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”?

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi cất giấu trái phép chất ma túy nhằm mục đích sử dụng là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự tại địa phương, gây dư luận xấu trên địa bàn. Mặt khác, ma túy còn là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội và tội phạm khác. Vì những lẽ đó, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc tuyên Đặng Quốc Phượng 15 tháng tù giam và Trần Quốc Việt 12 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thùy Dương